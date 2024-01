Slovenská sporiteľňa znižuje úrokové sadzby hypoték

Bratislava 30. januára (TASR) - Od 1. februára mení Slovenská sporiteľňa výšku úrokových sadzieb úverov na bývanie. Ide o úvery pri najobľúbenejších fixáciách, a to pri jeden-, troj- a päťročnej. Budú lacnejšie o 0,2 percentuálneho bodu. Informoval o tom Lukáš Havlík z korporátnej komunikácie Slovenskej sporiteľne.



"Dôvodom zlacnenia hypoték je situácia na finančnom trhu, ktorá sa v porovnaní s druhým polrokom 2023 zmenila. Dnes je pre znižovanie sadzieb priaznivejšia, najmä z dôvodu nižších nákladov, ktoré vstupujú do stanovenia výšky úrokových sadzieb," uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.



Najnižšia úroková sadzba pri jednoročnej fixácii sa mení zo 4,99 % na 4,79 %. Pri hypotékach fixovaných na tri a päť rokov bude najnižšia úroková sadzba vo výške 4,99 % namiesto 5,19 %. Hypotéky fixované na 10 a 15 rokov ostávajú bez zmeny, a to na úrovni od 5,39 %.



Slovenská sporiteľňa dodala, že úrokové sadzby sú platné od 1. februára po zohľadnení zvýhodnenia v rámci programu Výhodný súčet.