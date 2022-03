Slovenská sporiteľňa zvyšuje úrokové sadzby hypoték

Bratislava 21. marca (TASR) - Najväčšia slovenská banka - Slovenská sporiteľňa - zvyšuje od začiatku apríla úrokové sadzby aj pri hypotekárnych úveroch s kratším obdobím fixácie. Dôvodom je vývoj na medzibankovom trhu, keď cena dlhodobých zdrojov stúpa, uviedla v pondelok Slovenská sporiteľňa.



Ročná úroková sadzba pri hypotekárnych úveroch s jednoročnou fixáciou zostáva aj naďalej na úrovni 0,79 %, pri trojročnej fixácii však vzrastie na 1,09 % zo súčasných 0,89 %. Sporiteľňa upravuje sadzbu aj pri fixácii na päť rokov, a to na minimálne 1,19 % z pôvodných 0,89 %. O dve desatiny percenta, na 1,69 %, vzrastie minimálna úroková sadzba pri desaťročnej fixácii a na 2,09 % zo súčasných 1,69 % upravila banka minimálnu úrokovú sadzbu pri fixácii na 15 rokov.



"Úpravou sadzieb reagujeme na situáciu na trhu. Ide o mierne zvýšenie, úroky sú stále pomerne nízke a priaznivé. Kto chce dnes riešiť vlastné bývanie, stále má šancu dostať sa k lacnému financovaniu. Na druhej strane však treba dodať, že ak sa situáciu na trhu zásadnejšie nezmení, nejde o posledné zvyšovanie cien v tomto roku," uviedol Juraj Barta, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne, ktorý je zodpovedný za retailové bankovníctvo. V súčasnosti však podľa neho nič nenaznačuje, že by sa vývoj mohol otočiť a že by ceny peňazí začali opäť klesať.



V najbližších mesiacoch sa tak dá očakávať ďalší rast sadzieb, je preto je podľa hlavnej ekonómky Slovenskej sporiteľne Márie Valachyovej výhodnejšie voliť dlhšie doby fixácie. "Sadzby komerčných bánk na hypotéky sa odvíjajú od medzibankových trhových sadzieb, a tie reagujú rastom na stúpajúcu infláciu po celom svete. Centrálne banky v stredoeurópskom regióne sa už dávnejšie snažia tlmiť inflačné očakávania zvyšovaním sadzieb. Tento týždeň sa pridala aj americká centrálna banka Fed, ktorá po troch rokoch prvýkrát zvýšila svoje sadzby o štvrť bodu a tento rok očakáva ďalších šesť zvýšení úrokov," upozornila Valachyová.



Európska centrálna banka podľa nej zrejme nezostane bokom, aj keď rozsah zvýšenia sadzieb bude v eurozóne určite menší. "Ekonomické riziká z vojny na Ukrajine sú pre európsky kontinent, samozrejme, väčšie ako v USA, aj jadrová inflácia (inflácia očistená o ceny potravín a energií) je u nás zatiaľ nižšia ako v USA, takže potreba tlmiť infláciu je tu menšia," dodala Valachyová.