Slovenská sporiteľňa zvyšuje úroky pre termínované vklady podnikateľov

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenská sporiteľňa (SLSP) zvyšuje úroky pre termínované vklady podnikateľov či firmy. Úrokové sadzby sa od 15. augusta napríklad pri splatnosti jeden mesiac a sume od 100.000 do 1.000.000 eur zvyšujú na 3,40 % p. a., z dovtedajších 1,50 % p. a. Pri 12-mesačnej splatnosti a pri rovnakom finančnom objeme sa zvyšuje úročenie z 2,50 % p. a. na 3,10 % p. a. Informoval o tom Lukáš Havlík z oddelenia korporátnej komunikácie banky.



"Finančný trh sa stabilizoval dostatočne na to, aby sme po retailových klientoch mohli priniesť atraktívnejšie úrokové sadzby termínovaných vkladov aj pre tých firemných. Dve nové splatnosti im zároveň dávajú väčšiu flexibilitu manažovať si svoje úspory či rezervy. Okrem toho chceme podporiť digitalizáciu a presmerovať viac firemných klientov do online kanálov," vysvetlila Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.