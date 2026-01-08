< sekcia Ekonomika
Slovenská správa ciest obstaráva rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove
Päťpoľový most M6028 s dĺžkou 92 metrov postavili v roku 1989.
Autor TASR
Trebišov 8. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vo verejnom obstarávaní vyberá dodávateľa na rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove a priľahlého úseku cesty prvej triedy I/79. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 3,8 milióna eur.
Nadjazd, ktorý je v havarijnom stave, sa nachádza na západnom okraji mesta, vedie ponad železničnú trať a miestnu komunikáciu blízko čerpacej stanice.
„Účelom navrhovanej rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu mostného objektu a zlého technického stavu cesty, odstránenie lokálneho zosuvu krajnice za mostom vľavo z dôvodu nedostatočného odvodnenia cesty, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uvádza opis verejného obstarávania. Termín na predkladanie ponúk je aktuálne do 15. januára.
Päťpoľový most M6028 s dĺžkou 92 metrov postavili v roku 1989. Jeho stav ako havarijný vyhodnotili po hlavnej prehliadke už v roku 2022.
Nadjazd, ktorý je v havarijnom stave, sa nachádza na západnom okraji mesta, vedie ponad železničnú trať a miestnu komunikáciu blízko čerpacej stanice.
„Účelom navrhovanej rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu mostného objektu a zlého technického stavu cesty, odstránenie lokálneho zosuvu krajnice za mostom vľavo z dôvodu nedostatočného odvodnenia cesty, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uvádza opis verejného obstarávania. Termín na predkladanie ponúk je aktuálne do 15. januára.
Päťpoľový most M6028 s dĺžkou 92 metrov postavili v roku 1989. Jeho stav ako havarijný vyhodnotili po hlavnej prehliadke už v roku 2022.