Slovenská správa ciest opraví cestu na horskom priechode Fačkov/Kľak
Autor TASR
Fačkov 15. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) od budúceho týždňa začne s modernizáciou dvojkilometrového úseku cesty I/64 na horskom priechode Fačkov/Kľak. Práce potrvajú 45 dní. TASR o tom v piatok informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.
Upozornil, že horský priechod je spojnicou medzi rajeckým a hornonitrianskym regiónom a spája okresy Žilina a Prievidza. Denné intenzity premávky tu podľa jeho slov dosahujú v priemere 3000 vozidiel. „Cieľom modernizácie je obnovenie pôvodných konštrukčných a úžitkových vlastností vozovky, zamedzenie prechodu porúch do nižšie položených vrstiev konštrukcie vozovky a v neposlednom rade aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a jazdného komfortu na úseku cesty I/64,“ priblížil Trepáč.
Modernizačné stavebné práce začnú odfrézovaním starých krytov vozovky a budú pokračovať kladením geomreže so skleným vláknom, ktorá zabezpečí vystuženie asfaltových vrstiev. Následne cestári položia hrubú ložnú a hrubú obrusnú vrstvu novej vozovky z asfaltobetónu, stavebné práce budú zahŕňať aj tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla a bitúmenové postreky.
Realizátorom stavby s nákladmi 717.000 eur je spoločnosť Skanska SK. „Premávka bude obmedzená po 500-metrových úsekoch. Pracovisko cestárov bude označené dočasným dopravným značením a premávka bude riadená regulovčíkmi,“ dodal hovorca SSC.
