< sekcia Ekonomika
Slovenská správa jaskýň buduje 3D databázu jaskýň
Správa jaskýň uviedla, že ich čaká ešte veľa práce vzhľadom na veľký počet jaskýň a mnohým objavom nových jaskýň.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Slovenská správa jaskýň (SSJ) buduje 3D databázu jaskýň. Mapovanie jaskýň je desaťročia čiastočnou náplňou práce dvoch až troch profesionálnych speleológov a mnohých dobrovoľných jaskyniarov. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Na SSJ využívame dva špičkové mobilné 3D skenery, ktoré prinášajú úplne novú dimenziu do mapovania jaskýň. Sú rýchle, presné a efektívne. Patríme medzi prvých na svete, ktorí túto technológiu začali systematicky využívať priamo v jaskynnom prostredí,“ priblížila Štátna ochrana prírody SR. Mobilné skenery podľa SSJ prinášajú novú dimenziu do mapovania jaskýň.
Správa jaskýň uviedla, že ich čaká ešte veľa práce vzhľadom na veľký počet jaskýň a mnohým objavom nových jaskýň. Opísaných je podľa SSJ viac ako 8000 jaskýň.
„Na SSJ využívame dva špičkové mobilné 3D skenery, ktoré prinášajú úplne novú dimenziu do mapovania jaskýň. Sú rýchle, presné a efektívne. Patríme medzi prvých na svete, ktorí túto technológiu začali systematicky využívať priamo v jaskynnom prostredí,“ priblížila Štátna ochrana prírody SR. Mobilné skenery podľa SSJ prinášajú novú dimenziu do mapovania jaskýň.
Správa jaskýň uviedla, že ich čaká ešte veľa práce vzhľadom na veľký počet jaskýň a mnohým objavom nových jaskýň. Opísaných je podľa SSJ viac ako 8000 jaskýň.