Slovenská sústava úspešne ukončila projekt agregácie flexibility

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) spolu s partnermi úspešne ukončila pilotný Projekt PIAF (pilotný projekt agregácie flexibility). Ten podľa SEPS priniesol cenné výsledky a otvoril dôležité témy pre rozbehnutie agregácie flexibility pre poskytovanie podporných služieb. Zároveň boli navrhnuté zmeny v legislatíve, ktoré prinesú jednoduchšie a rýchlejšie zapojenie agregátorov do poskytovania podporných služieb, informovala v pondelok SEPS.



Projekt PIAF má za cieľ otestovať a overiť koncept agregácie flexibility decentralizovaných zariadení pripojených do sústavy počas skúšobnej prevádzky, ako aj identifikovať bariéry regulačného a legislatívneho rámca vrátane návrhov na ich odstránenie. Zaoberá sa úpravou legislatívnych podmienok a fungovaním agregátorov flexibility pre rozvoj a využitie možností agregácie flexibility na trhu s podpornými službami.



"Veríme, že objem služieb z agregácie flexibility bude čím ďalej tým rýchlejšie narastať, čomu napomôže aj spustenie Energetického dátového centra (EDC), ktoré prináša nezávislú agregáciu. Tá umožňuje využívať flexibilitu aj na zariadeniach či technológiách, kde agregátor nie je priamo dodávateľom alebo výkupcom elektriny a prostredníctvom ktorej budú môcť ponúkať podporné služby aj menšie firmy," uviedla vrchná riaditeľka obchodu SEPS Silvia Čuntalová.



"Na základe zistených možných bariér pre vstup agregátorov na trh s podpornými službami (PpS) z rôznych oblastí poskytovania PpS boli navrhnuté nápravné opatrenia. Ich cieľom je podporiť rozšírenie agregácie v podmienkach elektrizačnej sústavy SR. Pre jednoduchšie zapojenie agregátorov do poskytovania PpS boli navrhnuté úpravy legislatívy a došlo k novelizácii Technických podmienok a Prevádzkového poriadku SEPS," priblížila SEPS.



Hlavným riešiteľom projektu, ktorý sa zrealizoval v období od januára 2022 do októbra 2023, bola SEPS spolu s agregátorom Nano Energies, Žilinskou univerzitou v Žiline a Stredoslovenskou distribučnou.