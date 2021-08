Slovenská Tatra predstaví na IDEB 2021 nové vozidlá

Trenčín 23. augusta (TASR) – Na medzinárodnej výstave obranného priemyslu IDEB 2021, ktorý sa začne v stredu (25. 8.) v Bratislave, predstaví skupina CSG (Czechoslovak Group) vozidlá na platforme 4x4 či Tatra Tactic 6x6 od slovenskej spoločnosti Tatra Defence Slovakia. Vyrábať sa budú v trenčianskom závode.



Portfólio domáceho výrobcu z Považia doplní tiež tanková či delostrelecká munícia a špeciálny kontajner mobilnej letovej riadiacej veže, ktorý banskobystrická spoločnosť exportuje do celého sveta.



"Sme radi, že práve na domácom podujatí IDEB 2021 v Bratislave budeme môcť svetu ukázať ponuku špičkových vozidiel značky Tatra na podvozkoch 4x4 a 6x6, ktorými sa budeme uchádzať o pozornosť doma i v zahraničí. Tatra sa nedávno vrátila na Slovensko a my plánujeme naštartovať jej výrobu tak, aby sme znovu oživili domáci obranný priemysel, čomu je priamo naviazaný aj rast zamestnanosti v regióne Považia," uviedol Michal Baláž, generálny riaditeľ spoločnosti Tatra Defence Slovakia.



Ako dodal, Tatra Defence Slovakia predstaví na výstave zodolnené nákladné vozidlo Tatra Tactic 6x6, univerzálne štvorkolesové vozidlo na platforme 4x4, ktoré je vhodné na bojové nasadenie, prieskumné misie i hliadkovanie. Dvojicu vozidiel pritom bude vyrábať na domácej pôde v priestoroch bývalého VOP v Trenčíne.



"Ide o vozidlá, ktoré ponúkajú plnú kompatibilitu so štandardmi NATO, pričom tiež plne vyhovujú potrebám Ozbrojených síl SR a umožňujú tak efektívne nasadenie v misiách OSN, NATO, ako aj pri vnútornej ochrane územia Slovenskej republiky," doplnil Baláž.



Expozíciu zástupcov domáceho obranného priemyslu z Považia, ktorý bude združený pod hlavičkou materskej skupiny CSG (Czechoslovak Group), ďalej doplní portfólio tankovej i delostreleckej munície od ZVS Armory. V stánku tiež bude možné vidieť najnovší mínomet Antos či špeciálny veliteľský kontajner s prístavbou z mobilnej riadiacej letovej veže DISK 2 od banskobystrickej MSM.