Slovenská vesmírna kancelária prinesie súťaž vývoja satelitu

Bratislava 18. decembra (TASR) - Slovenská vesmírna kancelária, ktorej Priemyselná zložka spadá pod Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), na konci roka zorganizovala tzv. hackathon, súťaž v spracovávaní satelitných dát pre humanitárnu a rozvojovú pomoc. V roku 2024 prinesie súťaž vývoja satelitu pre stredoškolákov a nové kolo inkubátora pre startupy, informovala SARIO v pondelok.



Počas Spaceport hackathonu sa v Žiline 8. - 10. decembra 2023 stretlo päť tímov s mentormi z vesmírneho sektora s cieľom vytvoriť nové aplikácie a riešenia využívajúce satelitné dáta.



"Zámerom hackathonu bolo poukázať na mimoriadne široké využitie satelitných technológií a ich dôležité miesto v rozvojovej a humanitárnej pomoci, a zároveň dať účastníkom možnosť riešiť reálne problémy, s ktorými sa rozvojoví pracovníci v daných krajinách stretávajú," zosumarizoval Michal Brichta, riaditeľ Priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie.



Najlepším sa stal tím Trivision reprezentujúci Katedru leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline, ktorého projekt bol zameraný na riešenie problému deforestácie a lesných požiarov v Čiernej hore.



Slovenská vesmírna kancelária ďalej považuje za svoj tohtoročný úspech druhé kolo vesmírneho inkubátora Spaceport_SK.



"Tento program, spájajúci začínajúce startupy so silnými zahraničnými partnermi a zabehnutými firmami slovenského vesmírneho ekosystému, bude mať svoje pokračovanie aj v roku 2024. Nové tímy, ktoré v procese inkubácie dostanú príležitosť pracovať so špičkovými mentormi, validovať svoj biznis nápad a pripraviť svoj projekt na získanie prvého financovania, sa budú môcť prihlásiť už začiatkom roka 2024," dodala kancelária.



Členstvo Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) prinesie v roku 2024 príležitosti aj pre stredoškolákov. V súťaži CANSAT budú študenti stredných škôl vyrábať satelit vo veľkosti plechovky.



"Vyskúšajú si, aké to je byť vesmírnym inžinierom, pričom ich úlohou bude zabezpečiť zaznamenávanie a nasledovné vyhodnotenie dát zo satelitu, ktorý bude vypustený z výšky jedného kilometra. Tímy si môžu podľa geografickej lokality vybrať mentorov, ktorí ich budú sprevádzať celým procesom. Výhercovia národného slovenského kola navštívia Európske centrum ESA pre vesmírny výskum a technológie v Holandsku," špecifikovala vesmírna kancelária.



Registrácia na súťaž CANSAT je otvorená do začiatku januára na webe SARIO.