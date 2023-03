Bratislava 8. marca (TASR) - Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj má nové odrody hrozna, a to Kabar, Kövérszölö a Zéta. Tým sa na Slovensku vyprodukuje viac exkluzívneho putňového vína. Uviedla to tom Jana Záchenská z Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



Priblížila, že Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj patrí k najvzácnejším vinohradníckym oblastiam, do ktorej územne patrí len sedem obcí na juhovýchode Slovenska – Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Čerhov, Černochov, Bara, Slovenské Nové Mesto a Viničky. Vinohradnícka oblasť Tokaj je charakteristická prírodne sladkými (putňovými) vínami, na výrobu ktorých sú nevyhnutné botrytické hrozienka – cibéby.



Keďže základné odrody Furmint, Lipovina a Muškát žltý pestované vo vinohradníckej oblasti Tokaj prinášajú hospodársky významnú úrodu cibéb len sporadicky v najpriaznivejších rokoch, boli vyšľachtené nové odrody Kabar, Kövérszölö a Zéta, prinášajúce zvýšenú produkciu cibéb a tým aj stabilnú produkciu putňových vín.



"Kvalita a vlastnosti vinárskych výrobkov, ktoré špecifikácia vinohradníckej oblasti Tokaj obsahuje, sú ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi. Vďaka nim je víno vyprodukované v tejto oblasti cennou komoditou v celosvetovom meradle. Novovyšľachtené odrody pomôžu vinárom vypestovať a vyprodukovať každoročne väčšie množstvo putňových vín, ktoré sú cenené nielen u nás, ale aj v zahraničí, a tak dokážu do väčšej miery uspokojiť trhové potreby," dodal predseda ÚPV SR Matúš Medvec.