Slovenská záručná a rozvojová banka dosiahla najvyšší zisk za 18 rokov

Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) dosiahla za rok 2024 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 16,33 milióna eur a zisk po zdanení v sume 10,22 milióna eur. Banka dosiahla najvyšší zisk za posledných 18 rokov. Jej bilancia bola ku koncu roka 2024 na úrovni 620,97 milióna eur. Informovala o tom v utorok SZRB.



"Slovenská záručná a rozvojová banka má za sebou mimoriadne úspešný rok, v ktorom dosiahla najvyšší zisk za posledných 18 rokov a pokračovala v napĺňaní stratégie modernizácie banky. Hospodársky výsledok do značnej miery ovplyvnili úrokové sadzby Európskej centrálnej banky, no na druhej strane sme vďaka dobrej spolupráci manažmentu a zamestnancov banky dokázali aj pružne reagovať na potreby malých a stredných firiem a na situáciu na trhu," zhodnotil generálny riaditeľ SZRB Radko Kuruc.



Banka priblížila, že v reakcii na potreby malých a stredných podnikov a so zámerom spolufinancovať projekty podporované aj z fondov Európskej únie podpísala v roku 2024 zmluvy o spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Celkový objem úverov a záruk, ktoré banka vlani poskytla, bol 139,21 milióna eur a jej celkové úverové portfólio ku koncu roka predstavovalo 332,45 milióna eur. Z hľadiska objemu čerpaných úverov boli najvýznamnejšími programami priamy úver, kontokorentný úver, úver FlexiROZVOJ a POĽNOúver.



SZRB zároveň pripomenula, že vo svojom poslaní sa významne opierala aj o spoluprácu so zahraničnými partnermi. "Čerpaním úverovej linky z Rozvojovej banky Rady Európy sa zvýšila konkurencieschopnosť banky v segmente poskytovania dlhodobých úverov so splatnosťou do 15 rokov. Pokračovala aj spolupráca s Európskym investičným fondom, ktorá banke umožňuje poskytovať úvery s až 80-percentnou zárukou," uzavrela banka.



Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.