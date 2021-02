Bratislava 17. februára (TASR) - Slovenská živnostenská komora (SŽK) si uvedomuje vážnosť situácie a dôležitosť opatrení vlády SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Dlhodobý lockdown je však podľa SŽK neudržateľný a vláda by mala umožniť otvorenie prevádzok.



"Dlhodobý lockdown je neudržateľný a Slovenská živnostenská komora považuje za potrebné otvorenie prevádzok živnostníkov, malých, stredných podnikateľov a rodinných podnikov, ktorí dlhodobo znášajú 'bláznivé' sľuby na svetlejšie zajtrajšky, no ani zďaleka nevidia svetlo na konci tunela," uviedla v stredu komora.



I keď SŽK podporuje testovanie a jeho význam, obmedzenie pohybu najmä infekčných osôb, živnostníkom prekáža rozdielny prístup k obchodným reťazcom. "Zatiaľ čo sa malé podniky trápia s vlastnou existenciou a doslova 'odtŕhajú od úst' vlastným rodinám, veľké obchodné reťazce aj napriek zákazom naplno inkasujú z bežných potrieb zákazníkov aj mimo potravinového sortimentu," upozornila komora.



Živnostníci tiež namietajú, že ak je umožnené chodiť s negatívnym testom do práce, prírody, do obchodných reťazcov a dokonca využívať služby, ako kaderníctvo či opravy spotrebičov v domácom prostredí, prečo nie je možné podporiť živnostníkov. Štát podľa komory dokázal, že rýchle uvoľňovanie opatrení či už prostredníctvom úpravy uznesenia alebo udelenia výnimiek je možné. "Verím, že nie je ešte neskoro zachrániť ťažko vybudované sny občanov. Stačí konať a pozerať sa na všetkých rovným dielom," uzavrel predseda SŽK Oldřich Holiš.