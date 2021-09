Slovenské batérie do elektromobilov vyhoveli skúške, sú bezpečné

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovenské batérie do elektromobilov od spoločnosti InoBat Auto vyhoveli skúške od koréjského testovacieho centra NCT. Výsledky poukazujú na bezpečnosť a výkonnosť slovenských elektoromobilových batérií. Informovali o tom vo štvrtok spoločnosť InoBat Auto spolu so Slovenskou batériovou alianciou.



Kórejské testovacie centrum vykonalo bezpečnostné a výkonnostné testy slovenských batérií do elektromobilov NMC622. Testovanie odštartovalo v marci tohto roka. "Pri výkonnostných testoch boli batérie cyklované 600x. Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti porovnávanej batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty, životnosti, dojazdu a dobíjania," vyjadril sa člen predstavenstva vývojárskej spoločnosti Pavol Krokoš.



Dodal, že testy batérie boli zamerané na viaceré parametre a ich výsledky poukazujú napríklad na rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu ale aj na to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy.



Vedkyňa Andrea Straková Fedorková z Ústavu chemických vied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vysvetlila, že modulárny systém batérie je schopný adaptácie, preto rôzne typy zloženia sú vhodné na rôzne spôsoby využitia. "Za zmienku určite stojí aj to, že slovenská batéria NMC622 od InoBat sa nabije za 30 minút až na 85 %, pri nízkej teplote -20 stupňov Celzia ostáva k dispozícii 77 % jej kapacity, ale aj to, že aj po 600 cykloch má batéria stále 91 % zo svojej životnosti," poznamenala Straková Fedorková.



Predseda a štatutárny zástupca Slovenskej batériovej aliancie Marián Smik zdôraznil, že inovatívnosť vo vývoji batérií predstavuje veľký krok vpred v rámci dosiahnutia konkurencieschopných, inovatívnych aj ekologických cieľov v batériovom svete na Slovensku, ale aj v Európe. "Pridanú hodnotu vidím hneď v niekoľkých smeroch – rozvoj progresívnych trendov, vedy, výskumu, znalostnej ekonomiky, R&D centier, ale aj nášho inovačného potenciálu. Vďaka tomuto projektu sa môže Slovensko v budúcnosti stať veľmocou v elektromobilite," vyjadril sa Smik.