Slovenské cementárne nahradili vlani 75 % tepla z fosílnych palív

Bratislava 11. marca (TASR) - Cementárne využívajú v súvislosti s dekarbonizáciou alternatívne palivá vyrobené z odpadu. Tepelná energia z týchto palív nahrádza energiu z uhlia a ich nespáliteľná časť, popol, sa stáva súčasťou cementu. Informoval o tom v utorok Zväz výrobcov cementu (ZVC) SR, ktorý priblížil, že slovenské cementárne v minulom roku nahradili 75 % tepla z fosílnych palív.



Cementárne minulý rok energeticky zhodnotili 374.000 ton alternatívnych palív vyrobených z odpadu, pričom na celkovom palivovom mixe cementární sa podieľali 75 %. Ušetrili tak takmer 230.000 ton uhlia, čím výrazne znížili svoju uhlíkovú stopu, uviedol zväz.



Využívanie alternatívnych palív pri výpale slinku je podľa ZVC dlhoročný trend. Výhodou by mala byť nižšia uhlíková stopa a pomoc s odkláňaním odpadov od skládkovania. Namiesto toho, aby sa odpad, ako napríklad nerecyklovateľné plasty, ukladal bez využitia na skládke, je v spracovateľských závodoch upravovaný na palivo. "Takéto alternatívne palivo vyrobené z nerecyklovateľného odpadu, ktoré sa využíva v cementárňach, spĺňa prísne kvalitatívne a ekologické parametre," priblížil riaditeľ ZVC Rudolf Mackovič.



Zväz skonštatoval, že slovenské cementárne využívajú moderné technológie a spĺňajú sprísnené emisné limity, ktoré sú rovnaké v celej Európe. Využívajú sa alternatívne palivá vyrobené na Slovensku, ale pre malú výrobnú kapacitu lokálnych výrobcov sa ich časť dováža aj zo zahraničia.



"Využívanie a spracovanie slovenského odpadu ako alternatívneho paliva ovplyvňuje najviac slovenská legislatíva. Slovensko musí do roku 2035 znížiť skládkovanie komunálneho odpadu na maximálne desať percent, ale postup našich zákonodarcov minulý rok bol v rozpore s týmto cieľom a na Slovensku je tak stále preferované neekologické skládkovanie odpadu," upozornil Mackovič. Na zníženie skládkovania a zvýšenie využívania odpadu by podľa neho pomohlo zvýšenie poplatkov za jeho ukladanie na skládkach.