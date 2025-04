Slovenské e-shopy napriek vyššej DPH rastú

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenské e-shopy si v prvom štvrťroku 2025 medziročne polepšili, a to aj napriek zvýšenej dani z pridanej hodnoty (DPH) a iným daňovo-odvodovým zaťaženiam. Vyplýva to zo štvrťročných dát spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie vyše 7600 slovenských e-shopov. Obrat e-shopov sa podľa Shoptetu v priemere medziročne zvýšil o 2 %.



„Kumulovaný obrat všetkých e-shopov na Shoptete za prvý štvrťrok 2025 sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka výrazne zvýšil, na čom majú podiel aj stovky nových e-shopov. Narástol zo 102,4 milióna eur na aktuálnych 125,5 milióna eur. Rozdiel predstavuje približne 23 %,“ uviedla Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet. Obrat e-shopov sa v priemere medziročne zvýšil o 2 %.



Počet objednávok, ktoré zákazníci v online obchodoch urobili od začiatku januára do konca marca 2025, dosiahol 1,5 milióna. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2024, keď dosiahol počet objednávok 1,3 milióna, ide o nárast o 14 %. Slováci teda objednávali tovar približne každých 5 sekúnd.



„Zvýšila sa aj hodnota priemernej objednávky. V prvom štvrťroku 2024 bola 78,77 eura, tento rok už ide o sumu 84,80 eura, teda o 8 % viac. Môžeme konštatovať, že ide o nárast vyšší ako medziročná inflácia. Drahšie nákupy teda nevyhnutne nemusia znamenať, že sa o túto sumu zvýšila cena samotného tovaru, ale že zákazník jednoducho nakúpil viac,“ vysvetlila Auxtová.



Cenu nákupu môžu ovplyvniť aj iné faktory - napríklad vyššia hodnota objednávky, pri ktorej ponúka obchod dopravu zadarmo. A keďže niektorí dopravcovia od začiatku roka zvýšili svoje ceny, mohli sa niektoré e-shopy rozhodnúť pre tento krok.



Výrazný nárast zaznamenali zberateľské predmety, a to takmer o 300 %. Tie si ľudia kupujú pre emočnú hodnotu, ktorú pre nich často majú. Môže však ísť aj o alternatívne investície, ktoré majú potenciál rásť na hodnote a zákazníci si ich zaobstarávajú aj s cieľom zarobiť. Ide napríklad o komiksy, hodinky, športové kartičky a podobne.



„Z tradičnejších segmentov výrazne rástli potraviny, a to až o 41 %. Tento trend zrejme bude pokračovať, pretože ponuka a služby e-shopov v tejto oblasti sa stále zlepšujú. Slovensko zároveň v predaji potravín cez internet stále zaostáva za ostatnými krajinami V4, ako aj v rámci EÚ. V tomto segmente je teda zjavný priestor na rast,“ doplnila Auxtová.



Dodala, že rástli aj tržby kozmetiky a parfumov, a to o 35 %. „Podobne o 34 % sa zvýšil aj obrat stavebných materiálov. Ich nákup online je pohodlný, keďže môže ísť aj o ťažký a objemný tovar. Nehovoriac o tom, že na internete je neraz širšia ponuka a často ho možno dostať za lepšiu cenu ako v klasickom kamennom obchode,“ uzavrela Auxtová. Najvýraznejší pokles predstavoval len 13 % a týkal sa podľa nej segmentu zábavy a zábavných predmetov.