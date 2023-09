Slovenské e-shopy s príchodom online trhovísk musia čeliť konkurencii

Bratislava 19. septembra (TASR) - Online trhoviská sa stávajú čoraz populárnejšími aj na Slovensku. Informovala o tom v utorok spoločnosť Upgates, podľa ktorej majú domáci výrobcovia originálnych produktov s ich príchodom príležitosť získať náskok pred konkurenciou. Predajcovia sa však pravdepodobne budú musieť prispôsobiť konkurencii a akceptovať nižšie ceny.



Online trhoviská spájajú majiteľov e-shopov so spotrebiteľmi, ktorí môžu nakupovať tovar z rôznych e-shopov na jednom mieste. "Slovenské e-shopy sa teraz musia pripraviť na veľmi silných konkurentov. Ak im chcú úspešne konkurovať, bude to mať negatívny vplyv na marže. Šancu uspieť však budú mať predajcovia predávajúci originálne produkty," vysvetlil obchodný riaditeľ spoločnosti Martin Pech.



Doterajšie zistenia podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Base Linker Radeka Kloudu ukazujú, že v novej trhovej realite sú na tom lepšie výrobcovia. Vo všeobecnosti inkasujú za svoje výrobky vyššie marže a online trhoviská vnímajú ako ďalší predajný kanál, kde môžu prezentovať svoje výrobky.



Predajcovia sa však podľa neho pravdepodobne budú musieť prispôsobiť a akceptovať nižšie ceny v konkurencii maloobchodníkov alebo výrazne zefektívniť a zrýchliť svoj elektronický obchod, či ponúknuť ďalšie služby.



"Na Slovensko vstúpil napríklad Kaufland, ktorý je už dobre etablovaný aj v zahraničí. Vďaka nemu sa výrobky slovenských a českých maloobchodníkov môžu dostať do povedomia zahraničných spotrebiteľov. Máme správy aj o vstupe platformy Allegro, ktorá už v Českej republike prináša novú konkurenciu najmä zo strany poľských podnikateľov," doplnil Pech.



Upozornil však, že kým sa Allegro na českom a neskôr aj na slovenskom trhu definitívne usadí, nemusia spotrebitelia novej značke elektronického obchodu s veľmi lacným tovarom dôverovať. O to viac, keď výrazné cenové rozdiely nie sú v oboch krajinách bežné.



"Spotrebitelia nepociťujú z dôvodu bezpečnosti priveľkú potrebu objednávať tovar cez online trhoviská. Napriek tomu majú aj na Slovensku veľmi silný potenciál rastu, či už z dôvodu širokého sortimentu ponúkaných produktov, alebo vďaka jednoduchému porovnávaniu a overeným skúsenostiam používateľov či recenziám. Trhoviská tak v súčasnosti rastú citeľne rýchlejšie ako celkový trh elektronického obchodu." uzavrel Klouda.