Slovenské elektrárne a Strojnícka fakulta STU podpísali spoluprácu

Bratislava 9. septembra (TASR) - Zvýšenie záujmu mladých ľudí o štúdium technických smerov, kvality výučby, jej adresnosti i lepšie prepojenie s praxou je cieľom spoločného memoranda Slovenských elektrárni (SE) a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU). V pondelok ho v Bratislave podpísali generálny riaditeľ SE Branislav Strýček a dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš.



"Je to dôležitý deň pre Slovenské elektrárne. Ideme potvrdiť podpisom tohto memoranda to, čo sme už do veľkej miery robili, ale je to potvrdenie toho, že chceme našu spoluprácu ešte viac spevniť a rozvinúť hlbšie," uviedol k podpisu memoranda Strýček. Doplnil, že tak chcú v mladej generácii vyvolať väčší záujem o technické vedy.



Dekan Šooš tiež ocenil spoluprácu so Slovenskými elektrárňami. Memorandom chcú obe strany nadviazať na spoluprácu v oblastiach vzdelávania, vedeckej a odbornej činnosti či popularizácie vedy a výskumu.



Šooš uviedol, že s vedením SE sa zhodli, že pre prilákanie mladých ľudí k štúdiu technických smerov je dôležitá najmä ich popularizácia. Pracovať spoločne chcú aj v oblasti vedy a výskumu. "Už dlhodobejšie pracujeme na viacerých projektoch, ale na popud Slovenských elektrární sme dostali ponuku dlhodobejšej vedeckej spolupráce hlavne v aplikovanom výskume," doplnil dekan STU.



Dôležitou oblasťou spolupráce by mala byť podľa dekana aj pedagogika. "Vzájomne chceme, aby sme sa podporovali, lebo ak elektrárne budú mať prístup do nášho pedagogického procesu, ak si budeme môcť vymieňať informácie o nových veciach aj pre našich študentov, veríme, že nadchneme týchto študentov," doplnil.



V memorande sa STU a SE dohodli na spolupráci v oblasti vzdelávania, vedeckej a odbornej činnosti, popularizácie vedy a výsledkov vzdelávania. Spolupracovať chcú pri spoločných projektoch, podpore materiálneho zabezpečovania, vybavenia či ďalších aktivitách. Študenti Strojníckej fakulty STU v Bratislave budú môcť získavať praktické vedomosti na stážach, exkurziách či overiť si poznatky v oblasti vedy, výskumu a vývoja priamo v Slovenských elektrárňach.