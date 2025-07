SE: Slovenské Atómové elektrárne s horúčavami problémy nemajú

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenské atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce s tropickými horúčavami problémy nemajú. Problémy nie sú ani s prenosom elektrickej energie. Slovenské elektrárne (SE) o tom informovali na svojej internetovej stránke.



Slovenské elektrárne priblížili, že v elektrárňach na chladenie v treťom okruhu používajú chladiace veže, a teda teplá voda sa odparí z chladiacich veží a nevracia sa do rieky. „Technologické zariadenie vodojemu musí pracovať nepretržite bez ohľadu na okolitú teplotu. Je projektované pre klimatické pomery Slovenska, čiže na miernu klímu,“ vysvetlil manažér riadenia prevádzky v Mochovciach Rastislav Adam.



„Z pohľadu teploty vody nemáme obmedzenie, keďže elektráreň je chladená odparovaním vody na chladiacich vežiach. Dôležité systémy sú štandardne chladené ochladenou vodou, teplota v technologických systémoch je monitorovaná,“ doplnil manažér údržby v Jaslovských Bohuniciach Miroslav Ležovič.



Vody na ochladzovanie blokov je podľa Slovenských elektrární dostatok. „V doterajšej prevádzke Mochoviec ani Bohuníc sme nezaznamenali obmedzenie pre dodávku vody. V letnom období sa pohybuje spotreba vody od 2500 do 3200 m3/h a maximálna teplota je zvyčajne okolo 24 - 25 stupňov Celzia. Zásoby vody sú dostatočné pre všetkých šesť blokov (päť v prevádzke a jeden pred dokončením v Mochovciach),“ zhodnotili SE.



Problémy pre vysoké denné teploty SE nezaznamenali ani pri distribúcii elektrickej energie. „Vysokovýkonové transformátory majú samostatné chladenie na princípe olejovej náplne chladenej nútenou cirkuláciou vzduchu a pracujú spoľahlivo,“ uviedli elektrárne.



Elektrárne priblížili, že extrémne horúčavy v niektorých európskych krajinách ovplyvňujú aj výrobu elektriny. Pre vysoké teploty a nízku hladinu vody niektoré jadrové elektrárne vo Francúzsku a Švajčiarsku pracujú v obmedzenom režime. Podľa SE vo väčšine prípadov ide o jadrové elektrárne chladené prietočným chladením, keď sa voda využitá na chladenie vracia naspäť do rieky. „Vtedy je potrebné obmedziť vypúšťanie zohriatej vody do rieky, aby neohrozila živočíchy a rastliny, ktoré v nej žijú,“ doplnili SE.