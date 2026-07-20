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Dokončili montáž reaktora a uzavretie 4. bloku elektrárne Mochovce
Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku Jadrovej elektrárne (JE) Mochovce (EMO4). Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Uviedla to Lenka Šarláková, hovorkyňa spoločnosti.
Spresnila, že len niekoľko dní po zavezení poslednej z 349 palivových kaziet dosiahol štvrtý blok Mochoviec ďalší významný míľnik - montáž reaktora. Počas montáže odborníci postupne osadili a prepojili desiatky ton technologických zariadení, uzavreli reaktorovú nádobu a vykonali sériu kontrol a skúšok, ktoré potvrdili pripravenosť primárneho okruhu na ďalšie etapy spúšťania. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii.
„Mochovce sa opäť priblížili k svojmu cieľu. Za posledné dni sme úspešne zvládli dve kľúčové operácie - zavezenie jadrového paliva a montáž reaktora. Dnes už máme pred sebou fázu spúšťania, ktorá rozhodne o uvedení nového bloku do prevádzky. Každý z týchto míľnikov nás približuje k okamihu, keď bude Slovensko využívať naplno potenciál dokončených Mochoviec a nový blok začne vyrábať elektrinu pre domácnosti a firmy na nasledujúce desaťročia,“ povedal Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SE.
Šarláková priblížila, že reaktor je pevne uzavretý do hermetickej zóny v rámci tzv. kontajnmentu, ktorý tvorí železobetónová ochranná obálka jadrovej časti elektrárne. Po uzavretí a utesnení reaktorovej nádoby bola vykonaná séria kontrol a skúšok, ktoré potvrdili pripravenosť primárneho okruhu na ďalšie fázy spúšťania.
„Dokončením montáže reaktora sme uzavreli jednu z kľúčových etáp fyzikálneho spúšťania. Pred nami sú pevnostné a tesnostné skúšky, predkritické testy a následne prvá kritickosť, teda prvá kontrolovaná štiepna reťazová reakcia. Všetky práce prebiehajú podľa schváleného programu a s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ktorá zostáva našou absolútnou prioritou,“ uviedol riaditeľ projektu MO34 Martin Mráz.
Hovorkyňa podčiarkla, že ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatthodiny nízkoemisnej elektriny by mal 4. blok dodať do siete po prifázovaní turbogenerátora na konci leta 2026. Následne bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a proces vyvrcholí 144-hodinovou skúškou na plnom výkone.
Slovenské elektrárne majú dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom so 66 % je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH). Druhým akcionárom je Slovenská republika, ktorá má velektrárňach podiel 34 %. SE dnes prevádzkujú päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne.
Spresnila, že len niekoľko dní po zavezení poslednej z 349 palivových kaziet dosiahol štvrtý blok Mochoviec ďalší významný míľnik - montáž reaktora. Počas montáže odborníci postupne osadili a prepojili desiatky ton technologických zariadení, uzavreli reaktorovú nádobu a vykonali sériu kontrol a skúšok, ktoré potvrdili pripravenosť primárneho okruhu na ďalšie etapy spúšťania. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii.
„Mochovce sa opäť priblížili k svojmu cieľu. Za posledné dni sme úspešne zvládli dve kľúčové operácie - zavezenie jadrového paliva a montáž reaktora. Dnes už máme pred sebou fázu spúšťania, ktorá rozhodne o uvedení nového bloku do prevádzky. Každý z týchto míľnikov nás približuje k okamihu, keď bude Slovensko využívať naplno potenciál dokončených Mochoviec a nový blok začne vyrábať elektrinu pre domácnosti a firmy na nasledujúce desaťročia,“ povedal Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SE.
Šarláková priblížila, že reaktor je pevne uzavretý do hermetickej zóny v rámci tzv. kontajnmentu, ktorý tvorí železobetónová ochranná obálka jadrovej časti elektrárne. Po uzavretí a utesnení reaktorovej nádoby bola vykonaná séria kontrol a skúšok, ktoré potvrdili pripravenosť primárneho okruhu na ďalšie fázy spúšťania.
„Dokončením montáže reaktora sme uzavreli jednu z kľúčových etáp fyzikálneho spúšťania. Pred nami sú pevnostné a tesnostné skúšky, predkritické testy a následne prvá kritickosť, teda prvá kontrolovaná štiepna reťazová reakcia. Všetky práce prebiehajú podľa schváleného programu a s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ktorá zostáva našou absolútnou prioritou,“ uviedol riaditeľ projektu MO34 Martin Mráz.
Hovorkyňa podčiarkla, že ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatthodiny nízkoemisnej elektriny by mal 4. blok dodať do siete po prifázovaní turbogenerátora na konci leta 2026. Následne bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a proces vyvrcholí 144-hodinovou skúškou na plnom výkone.
Slovenské elektrárne majú dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom so 66 % je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH). Druhým akcionárom je Slovenská republika, ktorá má velektrárňach podiel 34 %. SE dnes prevádzkujú päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne.