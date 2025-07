Slovenské elektrárne podpísali zmluvu na dodávku obohateného uránu

Bratislava 29. júla (TASR) - Najväčší výrobca elektriny na Slovensku, Slovenské elektrárne (SE), podpísali zmluvu s nadnárodnou firmou Urenco Group na dodávku obohateného uránu. Zmluva zabezpečí dodávky obohateného uránu pre jadrové elektrárne v Bohuniciach a v Mochovciach až do polovice 30. rokov, uviedli SE na svojej internetovej stránke.



„Vďaka budúcej spolupráci so spoločnosťou Urenco dokážeme zabezpečiť diverzifikáciu našich obchodných vzťahov. Výraznou mierou nám to pomôže aj naďalej udržať stabilnú a bezpečnú prevádzku našich jadrových elektrární,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. Partnerstvo je podľa SE dôkazom dlhodobého úsilia spoločnosti o diverzifikáciu dodávateľov jadrového paliva a posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska.



Kontrakt je výsledkom medzinárodného tendra vyhláseného začiatkom roka 2024. V čase geopolitickej neistoty a narušenej rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu s jadrovými materiálmi je zabezpečenie stabilných a spoľahlivých dodávok kľúčové pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenských jadrových elektrární.



Proces výroby jadrového paliva pozostáva zo štyroch fáz, a to z ťažby uránu, konverzie, obohatenia a fabrikácie palivových kaziet. Obohatenie uránu je technologicky a investične najnáročnejšia fáza, pričom globálne kapacity sú koncentrované len u niekoľkých hráčov na trhu. Práve preto je prístup k spoľahlivým a diverzifikovaným obohacovacím službám strategickou prioritou pre každého prevádzkovateľa jadrových elektrární.



Slovenské elektrárne vyrábajú viac ako 87 % elektriny z jadra. Po odstavení poslednej uhoľnej elektrárne v roku 2024 je celá výroba spoločnosti bez priamej produkcie oxidu uhličitého. Zmluva s Urenco prispieva nielen k posilneniu energetickej bezpečnosti Slovenska, ale zároveň aj k napĺňaniu cieľov klimatickej neutrality a udržaniu spoľahlivej a stabilnej dodávky elektriny pre domácnosti a priemysel na Slovensku.