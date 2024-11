VIDEO: Elektrárne rozbehli projekt rozšírenia skladov jadrového paliva

Jaslovské Bohunice 14. novembra (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) rozbehli projekt rozšírenia skladov jadrového paliva pre elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Cieľom je zaistiť bezpečnú a spoľahlivú výrobu elektriny aj v kontexte momentálnej geopolitickej situácie. Na štvrtkovej tlačovej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti 40. výročia uvedenia bloku jadrovej elektrárne Bohunice V2 do prevádzky, o tom informoval generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.



Tretí blok jadrovej elektrárne Bohunice V2 uviedli do skúšobnej prevádzky v roku 1984 po absolvovaní preukazného chodu. Spolu so štvrtým blokom, ktorý je o rok mladší, dodal dodnes viac než 240 miliónov megawatthodín (MWh) elektriny. "V porovnaní s aktuálnou spotrebou by to stačilo na zásobovanie celej krajiny na deväť rokov," priblížil Strýček.







Verí, že tento blok je ešte len v polovici svojej životnosti. "Je to teraz ťažké odhadnúť, záleží to od toho, ako sa budeme o elektráreň starať a ako budú jednotlivé komponenty degradovať. Našou snahou bude postarať sa o elektráreň tak, aby sme ju prevádzkovali minimálne 80 rokov," dodal.



Doteraz sa uskutočnilo na bloku Bohunice V2 viacero investícií. "Či už to boli opatrenia po Fukušime, ale aj zvýšenie účinnosti blokov," podotkol. Oba bloky s pôvodným výkonom 440 megawattov (MW) prešli rozsiahlou modernizáciou a od roku 2010 výkon každého stúpol na 500 megawattov (MW). Zaujímavosťou elektrárne v Jaslovských Bohuniciach je aj skutočnosť, že slúži ako tepláreň pre okolité obce.



Po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ku ktorému by mohlo prísť v budúcom roku, sa Slovensko stane podľa Strýčka jadrovou veľmocou. "To znamená, že predbehneme aj Francúzov. Dodávka elektrickej energie z jadra na celkovej spotrebe krajiny presiahne 75 až 80 percent," priblížil.



Spoločnosť Slovenské elektrárne má bez svojich dcérskych spoločností približne 4300 zamestnancov. "Zmenou podmienok odchodu do predčasného dôchodku, ktorý schválila predchádzajúca vláda, nám odišlo 1800 zamestnancov a ešte niektorí ďalší budú odchádzať v priebehu tohto roka," podotkol. Podarilo sa síce prijať nových zamestnancov, ale ich zaškolenie si vyžaduje určitý čas.



Slovensko bude podľa podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) potrebovať v roku 2050 o 50 až 80 percent energie viac. Pomôcť naplniť túto potrebu má aj avizovaný projekt výstavby ďalšieho bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. "Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú jedny z najčistejších energetických mixov," dodala.







Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková doplnila, že jadrová elektráreň je prínosom pre krajinu vtedy, ak vyrába bezpečne a spoľahlivo a, samozrejme, za ekonomicky výhodných podmienok. Bezpečnosť sa vyhodnocuje priebežne, ale veľké súvislé zhodnotenie bezpečnosti sa robí raz za desať rokov. "Práve teraz sa blíži míľnik, keď budeme hodnotiť, či elektráreň plní bezpečnostné požiadavky, ktoré sú očakávané," ozrejmila.