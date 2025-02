Slovenské elektrárne sa vlani zaradili k bezemisným výrobcom elektriny

Bratislava 24. februára (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) ako najväčší výrobca na Slovensku vyrobili v minulom roku 20.787 gigawatthodín (GWh) elektriny, pričom čistá dodávka po odrátaní vlastnej spotreby dosiahla 18.703 GWh. Prvýkrát po 16 rokoch vyrábali elektrinu z piatich jadrových blokov a z jadra bez započítania vlastnej spotreby dodali vlani do siete 16.891 GWh, informovali SE. Zároveň uviedli, že po ukončení výroby z uhlia vyrábajú Slovenské elektrárne 100 % elektriny bez priamych emisií CO2.



"Prvé tri mesiace roka 2024 sme ešte prevádzkovali Elektrárne Vojany s cieľom spáliť všetky zásoby uhlia, aby napokon do siete dodali 156 GWh. So spaľovaním uhlia sa skončilo aj spaľovanie biomasy. Zároveň sme sa vo veľmi krátkom čase znížili priame emisie CO2 na nulu," priblížili SE.



Dodávateľ elektriny zároveň vyzdvihol výkon vodných elektrární, ktoré mali vlani dodať do siete 1658 GWh elektriny, a to najmä vďaka výdatnejším zrážkam začiatkom minulého roka. Úvod roka tak pre spoločnosť znamenal historicky najvyššiu výrobu elektriny z vody. Na druhej strane SE uviedli problémy v druhej polovici roka, keď bolo počasie premenlivejšie a zrážky slabšie, pre čo museli znižovať objem výroby. "Naše zdroje sme špičkovali a zároveň sme pre nepriaznivé ceny a znižovanie hladín na Orave a Liptovskej Mare museli odstaviť kaskády," zhodnotil riaditeľ vodných elektrární Milan Ilčík.



Elektrárne mali z pohľadu celého roka rekordne využívať prečerpávacie elektrárne Čierny Váh, Liptovská Mara, Ružín a Dobšiná. Celková spotreba na prečerpanie dosiahla 660 GWh, spoločnosť pritom vyrobila 498 GWh. Manažér obchodu s regulačnými službami a optimalizácie nasadzovania zdrojov Ján Mazánik vysvetlil, že vlani vznikla špecifická situácia, keď najmä fotovolitka v západnej Európe tlačila ceny nadol, čo dalo SE ideálne podmienky pre akumuláciu energie počas poludňajších hodín.



"V budúcnosti chceme v oblasti podporných služieb rozšíriť využívanie vodných a prečerpávacích elektrární, ale aj batériových úložísk. V súčasnosti je v skúšobnej prevádzke batériové úložisko na Dobšinej a plánujeme výstavbu ďalších dvoch batériových úložísk," objasnili zástupcovia elektrární výhľad spoločnosti do budúcna.