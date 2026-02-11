< sekcia Ekonomika
Slovenské elektrárne udržali v roku 2025 stabilné dodávky elektriny
Z pozície najväčšieho výrobcu elektrickej energie na Slovensku vyrobili vlani celkovo 21.013 gigawatthodín (GWh) bezemisnej elektriny, po odrátaní vlastnej spotreby do siete dodali 18.804 GWh.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) udržali v roku 2025 stabilné dodávky elektriny. Z pozície najväčšieho výrobcu elektrickej energie na Slovensku vyrobili vlani celkovo 21.013 gigawatthodín (GWh) bezemisnej elektriny, po odrátaní vlastnej spotreby do siete dodali 18.804 GWh. Ako spoločnosť v stredu informovala, celková výroba elektriny by pri spotrebe typickej slovenskej domácnosti s elektrickým kúrením vystačila zhruba pre 1,75 až 3 milióny domácností.
Spoločnosť z jadra vlani dodala 17.930 GWh elektriny s piatimi prevádzkovanými blokmi, čo by vystačilo pre 1,5 až 2,6 milióna domácností, čo je nový rekord. V decembri 2025 z jadra dodala do siete vyše 1,71 milióna megawatthodín (MWh) elektriny, čo je najviac za jeden mesiac v histórii jadrových elektrární SE.
„Z pohľadu prevádzky sa rok 2025 v jadrových elektrárňach vydaril. Bloky sa darilo držať na mierne vyšších výkonoch, než sme plánovali. Pomohlo aj chladnejšie leto, takže zvyčajne nebolo potrebné znižovať výkon tak ako v predošlých horúcich letách,“ uviedol manažér obchodovania s regulačnými službami a optimalizácie nasadzovania zdrojov SE Ján Mazánik.
Vodné elektrárne SE vyrobili vlani 1691 GWh elektriny. Začiatok roka 2025 sprevádzali nízke hladiny na Liptovskej Mare a Orave, ktoré takmer tri sezóny bojovali s mimoriadnym suchom. Výsledkom bola historicky najnižšia dodávka z prietočných vodných elektrární - 1085 GWh. Jesenné zrážky bilanciu zmiernili, no trend roka nezmenili.
Nepriazeň počasia SE čiastočne vykrývali prečerpávacími elektrárňami. Vyrobili 582 GWh oproti plánu 377 GWh pri spotrebe na čerpanie takmer 774 GWh (plán 512 GWh). „Počas mnohých poludní s vysokým solárnym prebytkom klesala cena elektriny k nule a občas až do záporných hodnôt, zatiaľ čo ranné a večerné špičky prinášali vysoké ceny. A to vytváralo ideálny profil na čerpanie pri lacnej energii a turbínovanie v špičke,“ priblížil Mazánik.
Rok 2025 priniesol najviac obchodných periód so zápornými cenami v histórii. Je to priamy dôsledok rýchleho rastu inštalovaného výkonu nepredvídateľných obnoviteľných zdrojov v prepojenej európskej sústave. Preto sa od októbra 2025 zmenil charakter denného trhu z hodinového na 15-minútový. Kratší produkt lepšie odráža reálnu situáciu a prináša väčšie cenové rozdiely medzi štvrťhodinami.
Podľa Mazánika sa kolísanie cien ďalej zvýrazní a cenové rozdiely medzi obchodnými štvrťhodinami ešte narastú. Na to, aby z flexibility na zmenenom trhu lepšie využili pri obchodovaní, pripravuje spoločnosť úpravy prevádzky vodných elektrární na Vážskej kaskáde na plnohodnotný 15-minútový režim.
Portfólio zdrojov SE tento rok posilní batériové úložisko v Novákoch. Pôjde o dva systémy s výkonom 36 MW a kapacitou 72 MWh. Tie teraz prechádzajú energetickými skúškami s dispečingom. Ich uvedenie do prevádzky je naplánované v marci. Batérie doplnia prečerpávacie elektrárne a zlepšia reakciu na rýchle cenové výkyvy.
