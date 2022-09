Slovenské elektrárne ukončili montáž reaktora v elektrárni Mochovce

Mochovce 21. septembra (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) v utorok 20. septembra ukončili montáž reaktora v jadrovej elektrárni Mochovce. Stalo sa tak týždeň po zavezení všetkých 349 palivových kaziet do aktívnej zóny. Nastupuje fáza predkritických testov, informovali elektrárne.



Podľa manažéra riadenia prevádzky 3. a 4. bloku Mochoviec Mareka Podolca postupujú SE s uvádzaním nového jadrového bloku podľa harmonogramu. "Po uzatvorení a utesnení reaktorovej nádoby sme primárny okruh natlakovali na 0,5 MPa a celý odvzdušnili. V rámci odvzdušňovania sme vykonali aj prvú obhliadku celistvosti hranice primárneho okruhu. Nasledovala tlaková skúška na 2,5 MPa, čo je prvá možnosť kontroly primárneho okruhu pri vyššom tlaku, no zároveň posledná možnosť na kontrolu jeho tesnosti za studena," vysvetlil Podolec.



Ďalšie tlakové skúšky pri vyšších tlakoch budú SE robiť až po nahriatí primárneho okruhu nad takzvanú teplotu krehkého lomu. Zároveň pokračujú prípravy na skúšku hermetických priestorov kontejnmentu - železobetónovej obálky primárneho, jadrového okruhu elektrárne. SE sa chystajú na pevnostnú tlakovú skúšku primárneho okruhu 3. bloku za horúca. Robí sa pri tlaku 16,8 MPa, čo je o 37 % viac, než je nominálny tlak v primárnom okruhu pri jeho bežnej prevádzke.



Slovenské elektrárne odštartovali uvádzanie 3. bloku do prevádzky 9. septembra, keď začali zavážať jadrové palivo. Po ukončení zavážania pristúpili 12. septembra k montáži reaktora, ktorá sa skončila 20. septembra. Ďalším míľnikom sú tesnostné a pevnostné testy reaktora a hermetickej zóny, dosiahnutie kritického stavu a testy fyzikálneho spúšťania. Všetky tieto kroky sú súčasťou tzv. fyzikálneho spúšťania, ktoré trvá približne šesť týždňov.



V ďalšej fáze tzv. energetického spúšťania sa postupne zvyšuje výkon reaktora a vykonáva sa množstvo testov. Výkonová hladina sa zvyšuje postupne, až napokon reaktor dosiahne 100 percent výkonu. V tejto druhej fáze spúšťania sa prvé megawatthodiny z nového bloku v Mochovciach dostanú do slovenskej elektrizačnej sústavy.



Spúšťanie bude zavŕšené 144-hodinovým preukazným chodom 3. mochovského bloku na jeho plnom výkone. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko v roku 2023 stane energeticky sebestačné. Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.