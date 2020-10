Slovenské elektrárne ukončili odstávku 2. bloku elektrárne Mochovce

Bratislava 13. októbra (TASR) – Druhý blok jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) po takmer štvortýždňovej plánovanej odstávke opäť dodáva elektrinu. Slovenské elektrárne (SE) ukončili práce na systéme technickej vody, havarijných systémoch chladenia reaktora a skontrolovali tlakovú nádobu reaktora. Zároveň pokračujú práce na sedempercentnom zvýšení účinnosti bloku EMO 2 výmenou turbín. V súčasnosti pracuje druhý blok na polovičný výkon s jednou novou turbínou, informovali SE na svojej internetovej stránke.



Od augusta SE postupne vymieňali na druhom bloku obidve turbíny, blokové transformátory a ďalšie komponenty na nejadrovej časti elektrárne. Práce sú naplánované až do začiatku novembra, kedy by mala byť ukončená výmena druhej turbíny. Po prifázovaní druhej turbíny do elektrizačnej sústavy Slovenska bude blok na plnom výkone vyrábať až 505 MW v porovnaní so 470 MW pred výmenou turbíny. Ukončenie rekonštrukcie prvého bloku EMO, zamerané na rovnaké zvýšenie výkonu, je naplánované na jar 2021.