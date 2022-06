Slovenské elektrárne vlani medziročne zvýšili zisk o 17 %

Bratislava 22. júna (TASR) – Slovenské elektrárne (SE) vlani medziročne zvýšili zisk pred započítaním daní, úrokov a odpisov (EBITDA) o 17 % na 424 miliónov eur. Najväčší výrobca elektriny na Slovensku zároveň vyrobil najviac elektrickej energie od roku 2017, a to až 19.113 gigawatthodín (GWh). Vyplýva to zo zverejnenej výročnej správy spoločnosti.



"Medziročnú zmenu priaznivo ovplyvňoval najmä vývoj cien elektriny ovplyvnený cenami podkladových komodít, oživenie trhu s elektrinou oproti roku 2020, keď prvý raz nastúpil nový koronavírus, ďalej naše aktívne obchodovanie, ako aj pretrvávajúce úsilie o optimalizáciu a efektívnosť nákladov," uviedol generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.



Čistý zisk SE za rok 2021 stúpol na 85 miliónov eur z úrovne 60 miliónov eur dosiahnutej v roku 2020. Spoločnosť sa aj naďalej venuje udržateľnosti investičného plánu na nasledujúce roky 2022 – 2026 so zameraním sa na dokončenie blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce. Spoločnosť vlani preinvestovala 211 miliónov eur, čo je oproti roku 2020 pokles o 83 miliónov eur. Prevažná časť investícií smerovala do stavby tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach.



Z celkovej výroby elektriny vyprodukovali SE najväčší podiel z jadrových blokov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, a to 15.730 GWh. V 31 vodných elektrárňach vyrobila spoločnosť 2076 GWh a v uhoľných zdrojoch v Novákoch a Vojanoch to bolo 1305 GWh. SE prevádzkujú aj fotovoltické elektrárne, ktoré sa podieľajú na celkovej produkcii približne jednou stotinou percenta.