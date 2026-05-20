Slovenské elektrárne vlani zvýšili čistý zisk o pätinu
Najväčší výrobca elektriny na Slovensku zvýšil v roku 2025 zisk na 979,03 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Najväčší výrobca elektriny na Slovensku, spoločnosť Slovenské elektrárne (SE), zvýšil v roku 2025 zisk na 979,03 milióna eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o viac ako 20 %. Vyplýva to zo zverejnených údajov v registri účtovných uzávierok.
Hospodársky výsledok pred zarátaním výsledku z finančných operácií, zdanenia, odpisov amortizácie a zníženia hodnoty sa však medziročne znížil na 1,697 miliardy eur z 1,785 miliardy eur v roku 2024. Dôvodom je zvýšenie prevádzkových nákladov o necelých 7 % na 2,090 miliardy eur. Celkové výnosy spoločnosti sa vlani tiež zvýšili, no len o 1,2 % na 3,787 miliardy eur.
Najväčší nárast nákladov zaevidovali SE v položke náklady na elektrickú energiu kúpenú na účel ďalšieho predaja. Za túto elektrinu zaplatila firma 1,546 miliardy eur, čo je medziročne takmer o 19 % alebo o 243 miliónov eur viac.
Do medziročného nárastu zisku spoločnosť posunulo precenenie dlhodobého hmotného majetku. Prevádzkový zisk SE tak vlani mierne vzrástol na 1,374 miliardy eur oproti 1,366 miliardy eur v predchádzajúcom účtovnom období. Po zarátaní vyšších výnosov a nižších nákladov z finančných operácií vzrástol zisk pred zdanením medziročne o 12 % na 1,259 miliardy eur. Na čistý zisk mala vplyv aj medziročne nižšia daň z príjmu. Tá poklesla na 280,7 milióna eur z predchádzajúcich 302,3 milióna eur.
Spoločnosť SE je najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Okrem toho vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných, dve jadrové a dve fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 4129 megawattov.
