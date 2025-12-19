Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
Slovenské elektrárne vyplatia prvé dividendy, štát získa 170 miliónov

Budova centrály Slovenských elektrární. Foto: teraz.sk

Slovenská republika v elektrárňach kontroluje 34-percentný podiel.

Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Akcionári spoločnosti Slovenské elektrárne (SE) na valnom zhromaždení 16. decembra rozhodli o výplate dividend. Do štátnej pokladnice tak pribudne približne 170 miliónov eur, čo predstavuje významný príspevok k verejným financiám na konci roka. Slovenská republika v elektrárňach kontroluje 34-percentný podiel a o výkon jej akcionárskych práv sa stará Ministerstvo hospodárstva SR. Zvyšok vlastní Slovak Power Holding B.V., patriaci pod medzinárodný Energetický a průmyslový holding (EPH). Informovala o tom Lenka Šarláková, hovorkyňa Slovenských elektrární.

„Po vstupe EPH do Slovenských elektrární a úspešnom spustení 3. bloku Mochoviec v roku 2023 spoločnosť začala znižovať svoju zadlženosť a dostala sa do finančnej kondície, ktorá akcionárom umožnila vyplatiť dividendy. Okrem daní prispejeme do štátneho rozpočtu aj dividendou 170 miliónov eur. Vďaka dokončeniu Mochoviec máme vyššiu energetickú bezpečnosť, čistejší vzduch a garantovanú cenu silovej elektriny pre dodávateľov domácností,“ povedal Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.

Ide o historicky prvú výplatu dividend od privatizácie spoločnosti v roku 2006. Z nerozdeleného zisku si akcionári vyplatia dividendy v objeme 500 miliónov eur. Doteraz Slovenské elektrárne celý zisk reinvestovali - predovšetkým do výstavby a dokončenia 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. Celkové náklady na tento strategický projekt sa vyšplhali na 6,6 miliardy eur a ide o najväčšiu súkromnú investíciu na Slovensku.

Zároveň Slovenské elektrárne v roku 2022 podpísali so štátom memorandum, na základe ktorého dodávatelia elektriny pre domácnosti od SE nakupujú silovú elektrinu za cenu výrazne nižšiu oproti cenám na burze. SE sa v rokoch 2023 - 2025 vzdali nezrealizovaných príjmov v objeme približne 2,4 miliardy eur, vďaka čomu ochránili slovenské domácnosti a ostatných chránených odberateľov pred prudkým rastom cien energií.

S viac ako 60-percentným podielom na celkovej výrobe elektriny na Slovensku sú SE najväčším výrobcom elektriny v krajine. Po odstavení poslednej uhoľnej elektrárne na konci prvého štvrťroka 2024 dnes vyrábajú všetku elektrinu bez priamych emisií CO2. Prevádzkujú 5 jadrových blokov, 31 vodných a 2 fotovoltické elektrárne.

Slovenské elektrárne majú dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom so 66 % je Slovak Power Holding B.V., ktorý vlastní česká energetická skupina EPH. Druhým akcionárom je Slovenská republika, ktorá má v elektrárňach podiel 34 %.
.

