< sekcia Ekonomika
Slovenské elektrárne: Záujem o elektrotechnické odbory rastie
V tejto súvislosti sa firma rozhodla rozšíriť spoluprácu s akademickou sférou.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Na elektrotechnickú fakultu v Žiline sa tento rok prihlásilo 145 študentov pri kapacite 80 miest, čo podľa Slovenských elektrární (SE) ukazuje, že záujem o elektroenergetiku a elektrotechniku rastie. V tejto súvislosti sa firma rozhodla rozšíriť spoluprácu s akademickou sférou a podpísať memorandum s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA). Informovala o tom hovorkyňa SE Lenka Šarláková.
„Rozhodujúce je prepojenie vzdelávania s reálnou praxou - vytvárať podmienky, v ktorých študenti získavajú skúsenosti priamo v prevádzke, rozumejú fungovaniu energetiky a vedia sa uplatniť od prvého dňa,“ uviedol Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SE. Podpis memoranda podľa neho posúva spoluprácu, ktorá trvá už tri roky, na systematickú úroveň.
Podľa dekana FEIT UNIZA Michala Frivaldského má práve táto spolupráca významný podiel na zvýšenom záujme o štúdium. „Prakticky orientované aktivity, ktoré realizujeme v spolupráci so SE, študentom umožňujú vnímať energetiku ako perspektívnu a reálne uchopiteľnú profesijnú dráhu,“ priblížil. Ide napríklad o odborné prednášky, kariérne dni, stáže aj exkurzie do jadrových a vodných elektrární.
Významnú úlohu má podľa SE aj regionálny rozmer spolupráce. Pre študentov zo Žiliny predstavujú prirodzenú príležitosť najmä vodné elektrárne, ktoré sa riadia z Trenčína. „Spolupráca s FEIT UNIZA je pre nás veľmi konkrétna. Za posledné roky u nás stážovalo päť študentov z tejto fakulty a všetci piati sa po skončení štúdia stali našimi kolegami,“ potvrdil riaditeľ vodných elektrární Milan Ilčík.
„Rozhodujúce je prepojenie vzdelávania s reálnou praxou - vytvárať podmienky, v ktorých študenti získavajú skúsenosti priamo v prevádzke, rozumejú fungovaniu energetiky a vedia sa uplatniť od prvého dňa,“ uviedol Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SE. Podpis memoranda podľa neho posúva spoluprácu, ktorá trvá už tri roky, na systematickú úroveň.
Podľa dekana FEIT UNIZA Michala Frivaldského má práve táto spolupráca významný podiel na zvýšenom záujme o štúdium. „Prakticky orientované aktivity, ktoré realizujeme v spolupráci so SE, študentom umožňujú vnímať energetiku ako perspektívnu a reálne uchopiteľnú profesijnú dráhu,“ priblížil. Ide napríklad o odborné prednášky, kariérne dni, stáže aj exkurzie do jadrových a vodných elektrární.
Významnú úlohu má podľa SE aj regionálny rozmer spolupráce. Pre študentov zo Žiliny predstavujú prirodzenú príležitosť najmä vodné elektrárne, ktoré sa riadia z Trenčína. „Spolupráca s FEIT UNIZA je pre nás veľmi konkrétna. Za posledné roky u nás stážovalo päť študentov z tejto fakulty a všetci piati sa po skončení štúdia stali našimi kolegami,“ potvrdil riaditeľ vodných elektrární Milan Ilčík.