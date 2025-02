Slovenské elektrárne získali refinancovanie za 3,6 miliárd eur

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) uzavreli novú úverovú zmluvu v objeme 3,6 miliardy eur so syndikátom 20 medzinárodných bánk. Informovali o tom v stredu predstavitelia SE s tým, že ide o najväčšie korporátne refinancovanie dlhu v histórii Slovenska. Zruší sa vďaka tomu záložné právo na majetok elektrární a ročne by mala spoločnosť ušetriť na úrokoch 70 miliónov eur.



Financovanie je rozdelené na viacero čiastkových úverov. Ide o trojročný amortizovaný termínovaný úver vo výške 1,665 miliardy eur, päťročný jednorazovo splatný termínovaný úver v rovnakej sume 1,665 miliardy eur a nakoniec dvojročný revolvingový úver v hodnote 250 miliónov eur. Použité majú byť primárne na refinancovanie existujúcich nadriadených a podriadených záväzkov, ako aj na všeobecné korporátne účely, vrátane pracovného kapitálu. Koordinátorom transakcie bol UniCredit.



Slovenské elektrárne si prešli veľmi ťažkým obdobím, kedy pracovali na dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce a zároveň prišla energetická kríza, pripomenul predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Branislav Strýček. Zadlženosť SE dosiahla maximum v roku 2022 v sume 4,2 miliardy eur. Zlepšenie nastalo v roku 2023, kedy začal fungovať 3. blok Mochoviec a vtedy začala aj diskusia s bankami o refinancovaní dlhu. Dohodu sa podarilo dokončiť koncom minulého roka.



"Je to najväčšia finančná transakcia v privátnom podnikateľskom sektore na Slovensku, 3,6 miliardy eur nikto ešte na Slovensku nerefinancoval a verím, že ani dlho nebude. Zároveň fakt, že záujem bánk prevýšil našu potrebu o 800 miliónov eur, jasne demonštruje silu spoločnosti, perspektívu do budúcnosti a zároveň aj dôveru v stratégiu, ktorú máme v oblasti výroby bezemisných zdrojov, prevažne jadra a vodných elektrární, ktoré prevádzkujeme," priblížil Strýček.



Zároveň však upozornil, že zadlženie SE je stále vysoké. "Budeme naďalej generovať cash flow, ktorý bude používaný primárne na splácanie dlhu, aby sme sa dostali na nejakú udržateľnejšiu úroveň v horizonte niekoľkých rokov," doplnil generálny riaditeľ.



S viac ako 70 % podielom na celkovej výrobe elektriny na Slovensku sú SE najväčším výrobcom v krajine. Majú dvoch akcionárov. Väčšinovým je Slovak Power Holding (SPH), ktorý vlastní 66 %. Zvyšných 34 % má Slovenská republika. V SPH vlastní 50 % základného imania česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) a zvyšných 50 % talianska spoločnosť Enel. V decembri 2024 tieto dve firmy podpísali dohodu, podľa ktorej EPH kúpi podiel Enelu. Uzavretie transakcie, ktoré sa očakáva v prvej polovici roku 2025, je podmienené splnením určitých podmienok, vrátane schválenia regulačnými orgánmi.



Aktuálne refinancovanie dlhu podľa Strýčka s plánovanými zmenami vo vlastníctve nesúvisí. "Tá transakcia sa začala pripravovať viac ako rok predtým, ako bola podpísaná, takže už z toho je jasné, že to absolútne nesúvisí s transakciou medzi akcionármi Enel a EPH, nehľadajte tam žiadnu spojitosť," zdôraznil. Časť refinančného úveru sa však využije na splatenie úveru od akcionárov v sume 1,2 miliardy eur, ktoré elektrárne potrebovali na dokončenie Mochoviec.