Slovenské elektrárne zrekonštruujú laboratórium pre študentov v Trnave

Bratislava/Trnava 20. marca (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) zrekonštruujú laboratórium pre študentov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (MTF STU) so sídlom v Trnave. S fakultou podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je regionálna podpora študentov - budúcich odborníkov v energetike. TASR o tom informovali zo SE.



"Partnerstvo sa opiera o skutočnosť, že z univerzitných fakúlt prichádza do Slovenských elektrární najviac absolventov práve z MTF STU," priblížili elektrárne. Za posledné štyri roky privítali medzi novými zamestnancami viac ako 100 absolventov tejto fakulty.



"Podpísanie memoranda o spolupráci so Slovenskými elektrárňami je pre našu fakultu dôležitým míľnikom. Naši študenti získajú cenné praktické skúsenosti a príležitosti, ktoré im pomôžu v ich kariérnom raste vo všetkých oblastiach štúdia na fakulte," priblížil dekan MTF STU Miloš Čambál.



SE spolupracujú s fakultou napríklad pri exkurziách, prednáškach či nástupníckych stážach. Pre absolventov fakulty je pri výbere budúceho zamestnania dôležitá aj blízkosť jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.