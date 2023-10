Slovenské firmy môžu získať nové zvýhodnené úvery za 100 miliónov eur

Bratislava/Luxemburg 16. októbra (TASR) - Slovenské malé a stredné podniky a podniky so strednou trhovou kapitalizáciou môžu získať nové zvýhodnené úvery v celkovej hodnote 100 miliónov eur. Dohodu na novom financovaní uzavreli Európska investičná banka (EIB) a Slovenská sporiteľňa (SLSP). Informovali o tom v pondelok spoločne obidve inštitúcie.



Približne 80 % úverov má byť poskytnutých v oblastiach súdržnosti EÚ, čo spolu s bojom proti zmene klímy predstavuje hlavnú prioritu EIB. Takmer jedna tretina finančných prostriedkov je vyčlenená pre podniky so strednou trhovou kapitalizáciou, zvyšok je určený pre miestne malé a stredné podniky.



"Slovenské malé a stredné podniky so strednou trhovou kapitalizáciou nemajú vždy prístup k financovaniu, ktoré potrebujú na to, aby rástli a boli úspešné. Je zrejmé, že pandémia a vysoká inflácia v poslednom čase túto situáciu nezlepšili," zhodnotila viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová. Dohoda podľa nej pomôže sprístupniť relevantné financovanie regiónom, na ktoré sa vzťahuje politika súdržnosti.



"V súčasnom období plnom neistôt a stále vysokej inflácie sa naša banka snaží v maximálnej možnej miere prispieť k ekonomickej stabilite podnikov a udržaniu zamestnanosti na celom Slovensku. Táto dohoda s EIB, ktorá poskytnutím zvýhodnených zdrojov prispeje podpore investícií na Slovensku, udržateľnosti, ako aj zachovaniu zamestnanosti, je dôkazom nášho záväzku byť silným partnerom firmám a podnikateľom," doplnil Norbert Hovančák, člen predstavenstva SLSP zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy.



Európska investičná banka je inštitúcia EÚ vo vlastníctve jej členských štátov, ktorá poskytuje dlhodobé úvery. Financuje zdravé investície prispievajúce k cieľom politiky EÚ. Na Slovensku otvorila miestnu kanceláriu v roku 2015. Za uplynulých päť rokov boli v SR podpísané projekty EIB v hodnote viac ako 1,2 miliardy eur.