Slovenské firmy musia analyzovať údaje či využívať umelú inteligenciu

Bratislava 3. februára (TASR) - Slovenské firmy musia viac analyzovať údaje či využívať umelú inteligenciu. Je to trend aj národná stratégia. Uviedla to spoločnosť Enehano.



Trendy, ktoré budú na základe jej slov v digitalizácii nasledujúci rok, sú dôraz na analytiku a veľké dáta, využívanie internetu vecí (IoT), efektívne zapojenie umelej inteligencie do výrobného a obchodného procesu či presun služieb do cloudu. Podľa firmy sú uvedené trendy nevyhnutnou súčasťou digitálnej transformácie, ktorá je jednou z priorít Európskej únie (EÚ) a kladie na ne dôraz aj Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030.



Hoci sa SR v digitalizácii postupne posúva vpred, pokrok je na základe slov spoločnosti relatívne pomalý a vo väčšine parametrov, ktoré sú súčasťou digitálnej transformácie, zaostáva za európskym priemerom. Jedným z nich je cloud computing.



Cloud je pre firmy flexibilnejšie riešenie, ktoré umožňuje veľmi rýchlo reagovať na meniace sa podmienky trhu. Jeho využívanie sa postupne stáva trendom, pričom aj Európska komisia (EK) vyvíja tlak na to, aby cloudové služby do konca desaťročia využívali tri štvrtiny firiem, uviedla spoločnosť. Doplnila, že cloudové riešenia podľa údajov Eurostatu využíva na Slovensku 36 % firiem, pričom európsky priemer je viac ako 40 %.



Niektoré podniky už investujú do prípravy na prechod do cloudu a majú vypracovanú stratégiu a postupnosť jednotlivých krokov. Viaceré prechádzajú na takzvaný hybridný model, aby si cloud vyskúšali, napríklad pre zálohovanie dát, vysvetlil Eduard Gers zo spoločnosti. "Ďalšie, v snahe zrýchliť a finančne zoptimalizovať procesy a s cieľom byť flexibilnejšie pri reakcii na potreby svojich zákazníkov, začínajú využívať low-code a no-code platformy, ktoré taktiež fungujú najmä v cloude," doplnil.



Ďalšou výzvou, ktorá bude v nasledujúcom období slovenské a celkovo európske firmy čakať, je analýza veľkých dát. Teda údajov, ktoré sa zhromažďujú na základe využívania digitálnych a elektronických zariadení, dodala spoločnosť.



S analýzou veľkých dát pracuje v SR o niečo vyše ako 5 % firiem, čo je takmer o dve tretiny menej než európsky priemer, uviedla spoločnosť. Zber, no predovšetkým vyhodnocovanie veľkých dát je pre firmy či organizácie čoraz dôležitejšie, pretože im umožňuje efektívne nastavovať procesy a prijímať rozhodnutia.



Jedným zo silnejúcich trendov v oblasti digitalizácie je tiež využívanie internetu vecí (IoT). Ide o sieť navzájom prepojených inteligentných zariadení a systémov, ktoré možno diaľkovo monitorovať či riadiť cez internet, vysvetlila spoločnosť.



Uviedla, že na Slovensku využíva IoT 27 % podnikov a európsky priemer je 29 %. Internet vecí môže poskytnúť firmám oveľa komplexnejší a integrovanejší pohľad na zákazníkov bez toho, aby si vyžadoval technické znalosti alebo služby dátového analytika, dodal Gers.



Pri uvedených trendoch nejde len o technologické výzvy, no ich cieľom je pomôcť podnikom udržať si konkurencieschopnosť a zároveň zjednodušiť život ľuďom na pracoviskách aj v súkromí, uzavrela spoločnosť.