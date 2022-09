PRIESKUM: Slovenské firmy plánujú viac ľudí prijímať, než prepúšťať

Bratislava 20. septembra (TASR) - Slovenské firmy plánujú aj v najbližšom štvrťroku viac ľudí prijímať, než prepúšťať. Nárast počtu zamestnancov očakáva 29 % slovenských zamestnávateľov, 22 % predpokladá pokles a 41 % neočakáva žiadnu zmenu. Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, pre štvrtý štvrťrok tohto roku deväť percent. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnej spoločnosti ManpowerGroup, vykonanom na vzorke 510 slovenských zamestnávateľov.



V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom index na Slovensku poklesol o dva percentuálne body. Rovnako klesol aj medziročne. Firma zároveň upozorňuje, že oproti väčšine krajín Európskej únie v krajinách susediacich s Ukrajinou cítiť na pracovnom trhu väčšiu opatrnosť.



"Napriek zložitej ekonomickej a geopolitickej situácii plánujú slovenské firmy posilňovať rady svojich zamestnancov. Zamestnávatelia sa naďalej zameriavajú na získavanie a udržanie najlepších ľudí a talentov, keďže konkurencia o zamestnancov a zamestnankyne je aj vyše dva roky po začiatku pandémie tvrdá," priblížila generálna manažérka personálnej spoločnosti Zuzana Rumiz s tým, že najväčší dopyt je po ľuďoch s technologickými zručnosťami.



Firmy pôsobiace v oblasti bankovníctva, financií, poistenia a nehnuteľností plánujú v nasledujúcom štvrťroku vytvoriť najviac nových pracovných miest, s čistým indexom 37 %. Dlhodobo vysoký dopyt po zamestnancoch má aj sektor stavebníctva, s indexom 24 %, a tiež oblasť informačných technológií, telekomunikácií, komunikácie a médií (18 %).



Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch s výnimkou stredného Slovenska plánujú viac ľudí prijímať, než prepúšťať. Najviac firiem plánuje nábor nových ľudí v Bratislave, s čistým indexom trhu práce 15 %. Medziročne je to o tri percentuálne body viac, no v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom došlo k poklesu o štyri body. Zamestnávatelia na východnom a západnom Slovensku sú v plánoch náboru o niečo menej optimistickí než pred rokom.



Najviac zamestnancov plánujú prijímať stredne veľké firmy, ktoré zamestnávajú 50 až 249 ľudí, ich čistý index trhu práce dosahuje 20 %. V porovnaní s vyhliadkami pred rokom ide o nárast o osem percentuálnych bodov. Oproti predchádzajúcemu kvartálu je to nárast o 11 bodov.



Globálne výsledky trhu práce ukazujú nerovnomerný hospodársky rast naprieč krajinami, pričom trhy reagujú rozdielne na neistotu a dosahy spojené s vojnou na Ukrajine, rastúcou infláciou a vyššími životnými nákladmi. Napriek tomu zostáva dopyt po pracovníkoch rekordne vysoký, keď zamestnávatelia v 39 zo 41 sledovaných krajín plánujú prijímať viac ľudí, ako prepúšťať. Celkový čistý index trhu práce tak dosahuje úroveň 30 %.



Hodnota čistého indexu trhu práce sa počíta tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast počtu zamestnancov, sa odpočítava percento tých, ktorí predpokladajú pokles. V rámci prieskumu sa zamestnávateľov opýtali, ako očakávajú, že sa zmení celkový počet zamestnancov v ich spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom.