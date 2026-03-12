< sekcia Ekonomika
Slovenské firmy presúvajú sídla do Rakúska, láka ich podpora inovácií
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Čoraz viac slovenských podnikov presúva svoje aktivity alebo sídla do Rakúska. Dôvodom je najmä silnejšia podpora výskumu a vývoja a jednoduchšie podnikateľské prostredie v krajine. Vo štvrtok o tom informovala rakúska poradenská spoločnosť Austrian Business Agency (ABA).
Podľa údajov rakúskeho obchodného registra malo ku koncu roka 2025 v Rakúsku slovenských akcionárov celkovo 719 spoločností. Len v minulom roku pritom v krajine vzniklo približne 40.000 nových firiem, čo predstavuje medziročný nárast o 9,4 %. Vývoj podľa ABA signalizuje obnovený optimizmus investorov týkajúci sa rakúskej ekonomiky.
Rakúsko, najmä región Viedne, sa zároveň profiluje ako jedno z významných európskych centier pre informačné technológie, čisté technológie a biotechnológie. Aj preto tu svoje aktivity rozširujú viaceré zahraničné firmy vrátane slovenských spoločností. Presun sídla a rozšírenie strategických aktivít do Rakúska vlani oznámila napríklad aj košická firma GymBeam.
Najviac firiem, ktoré expandovali alebo presunuli sídla do Rakúska, pochádzalo v minulom roku z Nemecka (67), nasledovalo Maďarsko (24), Taliansko (19), Spojené štáty americké (17) a Švajčiarsko (12).
Slovensko patrí medzi najaktívnejšie krajiny strednej a východnej Európy z pohľadu investičných projektov podporených ABA. Vlani agentúra podporila 11 projektov zo Slovenska, čím sa krajina umiestnila na druhom mieste v regióne hneď po Maďarsku.
