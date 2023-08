Slovenské firmy pristupujú ku cloudu pomalšie, než je priemer v EÚ

Bratislava 15. augusta (TASR) - Využívanie cloudu podľa medzinárodných prieskumných spoločností v európskom regióne počas nasledujúcich rokoch narastie o 9 %. Cloudové riešenia sa však v slovenských firmách dosiaľ udomácňovali pomalšie, než je priemer v EÚ. Informovala o tom v utorok spoločnosť Enehano, podľa ktorej to môže byť spôsobené aj tým, že si firmy neuvedomujú výhody tejto technológie.



"Väčšina užívateľov cloudu má povedomie predovšetkým o jeho primárnej funkcii - a to je vzdialené ukladanie a zálohovanie dát a prístup k nim odkiaľkoľvek, prípadne majú firmy s cloudom spojené šetrenie nákladov na správu a údržbu vlastného serveru. Cloud je však do veľkej miery najmä akcelerátorom inovácií, keďže všetky nové a moderné technológie bývajú dnes dostupné predovšetkým v cloude," vysvetlil odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Eduard Gers.



Zámerom Európskej komisie (EK) je, aby cloud-edge do roku 2030 využívalo 75 % európskych podnikov. Jeho využívanie je aj súčasťou Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030. Podľa posledných dostupných údajov z Eurostatu využívalo na Slovensku cloudové služby doteraz len 36 % podnikov, pričom európsky priemer bol na úrovni 41 %.



Jednou z najväčších výhod cloud computing sú podľa spoločnosti Enehano softvéry na báze Software-As-A-Service (SaaS). Tieto programy distribuujú softvér spotrebiteľom cez internetový prehliadač. Cloud následne prináša ich pravidelné aktualizácie a dopĺňa ich o nové funkcie. Zároveň pri nich odpadajú problémy so škálovateľnosťou a spoľahlivosťou prevádzky.



"Už teraz rôzne prieskumy a analýzy dokazujú, že európsky trh s cloud computingom je poháňaný rastúcim zavádzaním segmentu SaaS a dopytom spotrebiteľov po týchto riešeniach. Prognózy Expert Market Research na základe toho predikujú, že aj pre SaaS bude v trh s cloudom v období 2023 až 2028 rásť tempom 9 % a do roku 2028 dosiahne hodnotu 81,74 miliardy dolárov," priblížil Gers.



Enehano pripomenula, že cloud dokáže firmám ušetriť nemalé prostriedky. EK uviedla, že 80 % spoločností, ktoré prešli na tieto služby, ušetrilo 10 až 20 % nákladov na informačné technológie.