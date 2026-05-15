Slovenské firmy sa môžu registrovať na Expo 2027 v Belehrade
Cieľom je vytvoriť databázu inovatívnych firiem, ktoré sa môžu zapojiť do medzinárodných podnikateľských aktivít a prezentovať Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel v spolupráci s Radou slovenských exportérov (RSE) oficiálne spustila registráciu slovenských podnikateľských subjektov na svetovú výstavu EXPO 2027 v Belehrade. Cieľom je vytvoriť databázu inovatívnych firiem, ktoré sa môžu zapojiť do medzinárodných podnikateľských aktivít a prezentovať Slovensko ako modernú a technologicky orientovanú krajinu. Informovala o tom Slovakia Travel.
„Cez databázu slovenských exportérov otvárame dvere všetkým firmám, ktoré chcú rásť na medzinárodnom poli. Tým, že je databáza verejná a v angličtine, aj srbskí a medzinárodní partneri budú mať možnosť nezávisle osloviť slovenské spoločnosti na spoluprácu,“ uviedol Lukáš Parízek, generálny komisár pre Expo 2027 v Belehrade.
Získané údaje tiež umožnia organizátorom cielene zasielať informácie, týkajúce sa Expo 2027, pripravovať podnikateľské misie, rokovania a podujatia pre slovenské firmy a zahraničných partnerov. Registrácia zároveň vytvorí priestor na efektívnu komunikáciu s podnikateľským sektorom prostredníctvom odborných informácií, pozvánok či tematických zhrnutí, súvisiacich s účasťou SR na EXPO 2027 v Belehrade.
„V praxi bude databáza slúžiť aj na prípravu prezentačných a komunikačných materiálov, ktoré predstavia Slovensko ako modernú, exportne orientovanú a inovatívnu krajinu. Registrácia preto nie je iba administratívnym krokom, ale aj vstupnou bránou pre firmy, ktoré chcú využiť potenciál Expo 2027 na rozvoj medzinárodných partnerstiev a posilnenie svojho postavenia na zahraničných trhoch,“ vysvetlil generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
Slovenský pavilón sa bude nachádzať v hale šesť, v tesnej blízkosti technologických lídrov ako Nemecko, USA či Izrael, čo podľa Slovakia Travel vytvára jedinečné príležitosti na nadväzovanie globálnych partnerstiev a lepšie prepájanie slovenských firiem s relevantnými zahraničnými partnermi.
