Slovenské firmy sú lepšie pripravené v oblasti platobného správania

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovenské podniky zažívajú v oblasti platobného správania a správy pohľadávok dynamické zmeny. Firmy sú prísnejšie, zlepšujú svoju pripravenosť a čoraz viac investujú do profesionálneho riadenia pohľadávok. Vyplýva to z najnovších výsledkov najväčšieho prieskumu platobného správania podnikov European Payment Report 2025. Informovala o tom spoločnosť Intrum Slovakia.



„Tohtoročné výsledky nášho prieskumu jasne ukazujú, že slovenské firmy sa stávajú zodpovednejšími a obozretnejšími voči platobným rizikám. Prísnejšie platobné podmienky, väčší dôraz na prevenciu a profesionalizáciu správy pohľadávok sú znakom toho, že podniky chcú byť stabilnejšie aj v čase neistoty, keďže riziko bankrotu je najsilnejšie za posledné roky. Tento trend sledujeme od obdobia pandémie,“ uviedol výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil.



Z prieskumu vyplynulo, že slovenské podniky zintenzívnili opatrenia proti oneskoreným platbám - využívajú zálohové platby (48 %), kontrolu bonity (45 %) a čoraz väčší dôraz kladú na prevenciu podvodov (22 %). Počet firiem bez ochranných opatrení klesol na minimum. Platobná disciplína na Slovensku je lepšia než vo väčšine európskych krajín, keď podiel príjmov uhradených s oneskorením je 11,02 %. Európsky priemer je pritom na úrovni 11,37 %.



Prieskum zachytil taktiež zmenu v prístupe k vymáhaniu. Správa pohľadávok sa podľa spoločnosti na Slovensku viac profesionalizuje. „Lídri a vrcholoví manažéri očakávajú pokles interného inkasa v prospech externých partnerov a faktoringu, a to najmä v štátnej správe a poisťovníctve. Dôvodom môže byť zníženie efektivity interného vymáhania sledovanom v počte hodín potrebných na zabezpečenie úhrad od meškajúcich zákazníkov,“ vysvetlili odborníci.



Doplnili, že vymožiteľnosť internými tímami sa medziročne oslabila. Firmy v roku 2025 venujú vymáhaniu oneskorených platieb v priemere 10,53 hodiny týždenne, čo je 76 dní ročne. V medziročnom porovnaní je to zhoršenie z 10,25 hodiny, a teda 73 dní ročne. V celoeurópskom porovnaní je na tom horšie len Švajčiarsko, kde interným tímom trvá v priemere 10,73 hodiny týždenne, a teda 77 dní ročne, zabezpečiť omeškané platby.



Na prieskume, ktorý realizovala spoločnosť Intrum, sa zúčastnilo viac ako 9000 spoločností z 25 európskych krajín vrátane 240 slovenských podnikov.