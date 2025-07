Slovenské hotely a penzióny v máji ubytovali takmer 536.000 hostí

Bratislava 14. júla (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku v máji navštívilo takmer 536.000 hostí. Celková návštevnosť medziročne vzrástla o 8 %. K hodnotám rekordne úspešného mája 2019 chýbali na celoslovenskej úrovni 3 % hostí. Žilinský a Banskobystrický kraj dosiahli historicky najvyššiu májovú návštevnosť. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Návštevníci v máji uskutočnili 1,3 milióna prenocovaní a v priemere tu strávili 2,5 noci. Takmer dvojtretinový podiel ubytovaných predstavovali domáci hostia. Ich počet prevýšil aj historicky najúspešnejší predpandemický máj o necelé 3 %. S počtom 337.000 hostí zaznamenal máj 11-percentný medziročný nárast domácej klientely. Zahraničná návštevnosť vzrástla oproti minulému roku o 5 % na 198.000 ubytovaných. K prekonaniu rekordného počtu cudzincov z roku 2019 chýbalo takmer 12 %.



Celková návštevnosť vzrástla v siedmich z ôsmich regiónov Slovenska, a to od 4,5 % v Košickom kraji do 13,7 % v Banskobystrickom kraji. Pokles o necelé 1 % oproti minulému roku zaznamenal Trenčiansky kraj. Najviac hostí, takmer 138.000, navštívilo Bratislavský kraj. Nasledoval Žilinský kraj s takmer 106.000 hosťami a Prešovský s 86.000 návštevníkmi. Spolu tvorili tieto tri regióny viac ako 61 % celkovej návštevnosti SR. Domáci návštevníci vyhľadávali najviac Žilinský a Prešovský kraj, zahraniční preferovali najmä Bratislavský kraj.



Historicky najvyššiu celkovú návštevnosť zaznamenali v máji dva kraje - Žilinský a Banskobystrický. Žilinský kraj si v porovnaní s najúspešnejším májom 2019 polepšil o 8 %, banskobystrický región o 1 %. V oboch prípadoch podľa ŠÚ SR mal na celkovú návštevnosť vplyv zvýšený záujem domácich hostí. Ostatné kraje za svojou najlepšou májovou návštevnosťou v roku 2019 zaostávali od 0,1 % v Trnavskom kraji do necelých 20 % v Nitrianskom kraji.