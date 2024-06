Slovenské internetové obchody čelia vzostupu zahraničných trhovísk

Bratislava 19. júna (TASR) - Zvýšený dopyt po reklame zo strany zahraničných online trhovísk komplikuje podnikanie domácim internetovým obchodom. Za posledný polrok sa ceny reklamy vyšplhali na rekordné sumy. Priemerná cena za jeden klik vzrástla v druhom kvartáli 2024 o 20 %, informovala o tom v stredu spoločnosť Upgates.



Zahraničné online trhoviská investujú vysoké sumy do agresívneho marketingu. Množstvo nakúpenej reklamy následne zvyšuje jej cenu pre domácich predajcov. "Cenová hladina reklamy sa zvyšuje naprieč celým internetom aj ďalšími platformami. Sumy, ktoré trhoviská ako Temu, Trendyol a Shein investujú do reklamy, sú obrovské. Nevytláčajú len najväčších domácich hráčov, sťažujú situáciu najmä malým e-shopom. Ak tie nebudú viac pracovať na propagácii svojej značky, môže sa im to stať osudným," uviedol marketingový manažér spoločnosti Upgates Michal Benatzky.



Podobná situácia je aj v Českej republike, kde sa priemerná cena za jeden klik v druhom kvartáli 2024 zvýšila o 17 %. Slovenský trh je na rast cien viac citlivý. K ďalšiemu rastu má prísť po letných prázdninách, kedy zahraničné online trhoviská začnú propagovať ponuky Black Friday a vianočné nákupy. "Keďže cesta balíkov z Číny trvá niekoľko týždňov, dá sa očakávať, že marketingové kampane Temu, Shein, Trendyol, Allegro a ďalších internetových trhovísk nezostanú pozadu," skonštatoval Benatzky.



Najviac ohrození sú predajcovia s veľmi širokou ponukou lacného tovaru z rôznych segmentov, ktorý sa dá kúpiť kdekoľvek. Naopak, najväčšiu šancu majú predajcovia, ktorí predávajú originálny, zaujímavý alebo úzko profilovaný tovar. Takto špecifický tovar totiž spotrebitelia na zahraničných online trhoviskách zatiaľ nenájdu.



Benatzky odporučil internetovým predajcom, aby sa nespoliehali len na jeden typ reklamy a svoje podnikanie podporili budovaním komunity, vzdelávaním zákazníkov či rôznymi online a offline marketingovými kanálmi. Dôležitú úlohu bude podľa neho zohrávať popredajný servis a starostlivosť o zákazníkov, ktorá posilní dôveru potenciálnych zákazníkov a zvýši lojalitu existujúcich.