< sekcia Ekonomika
Slovenské kúpele vlani prilákali viac ako 380.000 návštevníkov
Domáci hostia mali s 84,4 % najväčší podiel medzi všetkými kúpeľnými návštevníkmi. Ich počet medziročne vzrástol o 10,5 % na 321.347 osôb.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenské kúpele zaznamenali v roku 2025 výrazný rast návštevnosti. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v kúpeľných ubytovacích zariadeniach na Slovensku ubytovalo vyše 380.000 hostí, čo je medziročne viac o takmer 11 %. Rast potvrdzuje zvyšujúci sa záujem o kúpeľný cestovný ruch zo strany domácich aj zahraničných návštevníkov, informovala v utorok národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku Slovakia Travel.
Domáci hostia mali s 84,4 % najväčší podiel medzi všetkými kúpeľnými návštevníkmi. Ich počet medziročne vzrástol o 10,5 % na 321.347 osôb. Počet zahraničných návštevníkov dosiahol 59.514 a medziročne sa zvýšil o 12 %. Domáci návštevníci zároveň prekonali úroveň roku 2019 o viac ako 15 %.
„Slovenské kúpele majú v medzinárodnom cestovnom ruchu silnú tradíciu a výsledky za rok 2025 potvrdzujú, že ich atraktivita rastie. Teší nás najmä stabilný záujem domácich hostí a zároveň postupný návrat zahraničných návštevníkov,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. „Kúpeľný turizmus patrí medzi segmenty, ktoré majú veľký potenciál ďalšieho rozvoja a významne prispievajú k ekonomike cestovného ruchu na Slovensku,“ dodal.
Návštevníci kúpeľných zariadení zrealizovali v roku 2025 spolu viac ako 2,7 milióna prenocovaní, čo je medziročný nárast o 5,4 %. Z toho domáci hostia vytvorili približne 2,43 milióna prenocovaní a zahraniční návštevníci takmer 300.000. Podiel domácich hostí na prenocovaniach dosiahol približne 89 % a zahraničných 11 %.
„Podstatnú časť klientely tvoria domáci hostia v strednom a seniorskom veku. Dáta naznačujú trend kratších, relaxačných a wellness pobytov, no nesmieme zabudnúť ani na klientov zdravotných poisťovní, ktorí prichádzajú do kúpeľov na 21 alebo 28 dní,“ priblížil predseda Asociácie slovenských kúpeľov (ASK) Tomáš Vranka. „Slovenské kúpele by sa mali zamerať aj na mladú cieľovú skupinu, u ktorej rastie trend wellbeingu a zdravého životného štýlu. Pravidelná návšteva kúpeľov by tento trend mala ešte viac posilniť,“ doplnil.
Najviac zahraničných kúpeľných hostí tradične prichádza z Českej republiky, ktorí tvoria približne 69 % všetkých zahraničných návštevníkov. Podľa vedúcej odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzany Eliášovej bol výrazný nárast zaznamenaný napríklad pri návštevníkoch zo Slovinska, Poľska či Spojených štátov amerických. Z pohľadu prenocovaní dominujú taktiež hostia z Česka, nasledovaní návštevníkmi z Nemecka, Izraela a ďalších krajín.
„Priemerná dĺžka pobytu v kúpeľných zariadeniach dosiahla v roku 2025 hodnotu 7,2 noci. Domáci návštevníci strávili v kúpeľoch v priemere 7,6 noci, zatiaľ čo zahraniční hostia približne päť nocí,“ uviedla Eliášová.
Pozitívny vývoj zaznamenali aj ekonomické ukazovatele. Tržby za ubytovanie v kúpeľných zariadeniach presiahli 101 miliónov eur a medziročne vzrástli o viac ako 21 %.
„Kúpeľný cestovný ruch si dlhodobo udržiava významné miesto v slovenskom cestovnom ruchu. V roku 2025 sa podieľal približne šiestimi percentami na celkovej návštevnosti ubytovacích zariadení na Slovensku,“ uzavrela Eliášová.
Domáci hostia mali s 84,4 % najväčší podiel medzi všetkými kúpeľnými návštevníkmi. Ich počet medziročne vzrástol o 10,5 % na 321.347 osôb. Počet zahraničných návštevníkov dosiahol 59.514 a medziročne sa zvýšil o 12 %. Domáci návštevníci zároveň prekonali úroveň roku 2019 o viac ako 15 %.
„Slovenské kúpele majú v medzinárodnom cestovnom ruchu silnú tradíciu a výsledky za rok 2025 potvrdzujú, že ich atraktivita rastie. Teší nás najmä stabilný záujem domácich hostí a zároveň postupný návrat zahraničných návštevníkov,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. „Kúpeľný turizmus patrí medzi segmenty, ktoré majú veľký potenciál ďalšieho rozvoja a významne prispievajú k ekonomike cestovného ruchu na Slovensku,“ dodal.
Návštevníci kúpeľných zariadení zrealizovali v roku 2025 spolu viac ako 2,7 milióna prenocovaní, čo je medziročný nárast o 5,4 %. Z toho domáci hostia vytvorili približne 2,43 milióna prenocovaní a zahraniční návštevníci takmer 300.000. Podiel domácich hostí na prenocovaniach dosiahol približne 89 % a zahraničných 11 %.
„Podstatnú časť klientely tvoria domáci hostia v strednom a seniorskom veku. Dáta naznačujú trend kratších, relaxačných a wellness pobytov, no nesmieme zabudnúť ani na klientov zdravotných poisťovní, ktorí prichádzajú do kúpeľov na 21 alebo 28 dní,“ priblížil predseda Asociácie slovenských kúpeľov (ASK) Tomáš Vranka. „Slovenské kúpele by sa mali zamerať aj na mladú cieľovú skupinu, u ktorej rastie trend wellbeingu a zdravého životného štýlu. Pravidelná návšteva kúpeľov by tento trend mala ešte viac posilniť,“ doplnil.
Najviac zahraničných kúpeľných hostí tradične prichádza z Českej republiky, ktorí tvoria približne 69 % všetkých zahraničných návštevníkov. Podľa vedúcej odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzany Eliášovej bol výrazný nárast zaznamenaný napríklad pri návštevníkoch zo Slovinska, Poľska či Spojených štátov amerických. Z pohľadu prenocovaní dominujú taktiež hostia z Česka, nasledovaní návštevníkmi z Nemecka, Izraela a ďalších krajín.
„Priemerná dĺžka pobytu v kúpeľných zariadeniach dosiahla v roku 2025 hodnotu 7,2 noci. Domáci návštevníci strávili v kúpeľoch v priemere 7,6 noci, zatiaľ čo zahraniční hostia približne päť nocí,“ uviedla Eliášová.
Pozitívny vývoj zaznamenali aj ekonomické ukazovatele. Tržby za ubytovanie v kúpeľných zariadeniach presiahli 101 miliónov eur a medziročne vzrástli o viac ako 21 %.
„Kúpeľný cestovný ruch si dlhodobo udržiava významné miesto v slovenskom cestovnom ruchu. V roku 2025 sa podieľal približne šiestimi percentami na celkovej návštevnosti ubytovacích zariadení na Slovensku,“ uzavrela Eliášová.