Slovenské kúpele začínajú v máji s postupným spúšťaním prevádzky

Nimnica 4. mája (TASR) – Spúšťanie prevádzky pre pacientov, ktorí majú lekárom predpísanú kúpeľnú liečbu, začínajú počas mája slovenské kúpele individuálne. Pre TASR to povedal predseda dozornej rady Asociácie slovenských kúpeľov a predseda predstavenstva Kúpeľov Nimnica František Halmeš.



„Začiatok nabieha postupne. Napríklad Piešťany a Bojnice začali s prevádzkou 4. mája, Rajecké Teplice rozmýšľajú o konci mesiaca, Bardejov a Lúčky spustia prevádzku 11. a 12. mája, v Nimnici začneme postupne spúšťať prevádzku 18. mája,“ povedal Halmeš.



Ako dodal, v Nimnici najskôr začnú s desaťpercentným využitím kapacít kúpeľov, ak sa nezmenia pravidlá, predpokladá, že sa dostanú na 50-percentnú kapacitu. „To znamená, že z maximálnej kapacity 540 klientov sa dostaneme na 270 klientov. Na každej izbe tak bude iba jeden človek,“ doplnil Halmeš s tým, že samozrejmosťou bude dodržiavanie ostatných hygienických opatrení vyplývajúcich z nariadenia hlavného hygienika.



Ako kompenzáciu strát podľa neho niektoré slovenské kúpele požadujú od štátu vyplatenie „kurzarbeitu“ (80 percent zo mzdy zamestnancov). „V Kúpeľoch Nimnica sme neprepustili ani jedného zo 170 zamestnancov, pracovný pomer sa skončil len tým, ktorí boli v skúšobnej dobe, čo bolo asi päť alebo šesť ľudí. V prípade postupného naplnenia kapacity kúpeľov ich opäť zamestnáme,“ zdôraznil.



V Kúpeľoch Nimnica pôjde o viac ako 40-percentné zníženie tržieb v marci, apríli a zrejme i v máji. Teoreticky by tak mali kúpele dostať od štátu 540 eur na každého zamestnanca. Počas odstávky Kúpeľov Nimnica zostali doma všetci zamestnanci s výnimkou pracovníkov technického úseku zabezpečujúcich technické a záhradnícke práce v areáli kúpeľov.



Celoslovenský krízový štáb rozhodol 13. marca o zastavení časti prevádzok a procedúr v slovenských kúpeľoch. Išlo o wellness centrá, spoločné procedúry, procedúry pre cudzincov a samoplatcov.



„Niektoré kúpele zavreli všetky prevádzky, my v Nimnici už 16. marca, iné po usmernení hlavného hygienika, že je povolená ústavná zdravotná starostlivosť v kúpeľoch, neprerušili prevádzku vôbec. Išlo však len asi o štyri alebo päť z 25 kúpeľov združených v Asociácii slovenských kúpeľov,“ uzavrel Halmeš.