Slovenské kúpele získali medzinárodné ocenenie za postcovidovú liečbu

Bratislava 12. apríla (TASR) – Slovenské kúpele získali medzinárodné ocenenie Medical Tourism Destination Award 2022 vďaka príprave programu pre postcovidovú liečbu. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková.



Slovensko podľa Brunckovej dostalo ocenenie za zdravotnícky turizmus na jednej z najvýznamnejších výstav v cestovnom ruchu ITB Berlín. "Vďaka slovenským kúpeľom a príprave špeciálneho programu pre postcovidovú liečbu bola udelená táto cena, ktorá naozaj je veľmi významná z hľadiska cestovného ruchu ako takého," skonštatovala.



Kúpeľníctvo považuje za jednu z najzásadnejších oblastí v rámci turizmu na Slovensku, ktorú rezort dopravy chce rozvíjať. Vyčíslila, že pred pandémiou navštívilo v priemere slovenské kúpele 186.000 návštevníkov ročne. Pandémia však zasiahla aj túto oblasť, pričom došlo k 83-percentnému poklesu zahraničných a k 28-percentnému poklesu slovenských návštevníkov. Dodala, že MDV poskytlo štátnu pomoc pre slovenské kúpele na odstránenie negatívnych dôsledkov pandémie v objeme 4,2 milióna eur.



Predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov (ASK) Jana Zálešáková priblížila, že sledovali informácie o tom, že pacienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, začali po istom čase pociťovať ťažkosti, ktoré predtým nemali. V septembri 2020 sa podľa jej slov zrodila nová diagnóza "postcovidový syndróm".



ASK následne predložila ministerstvu zdravotníctva kompletný rehabilitačný program a navrhovala aj rozšírenie indikačného zoznamu. Táto indikácia sa podľa jej slov dostala do zoznamu s úhradou z verejného zdravotného poistenia v apríli 2021.



Skonštatovala, že cenu Slovensko dostalo preto, že sa zviditeľnilo na rôznych webinároch a bolo inšpiráciou aj pre iné krajiny. "Boli sme príkladom pre Francúzsko, boli sme príkladom pre Estónsko, Litvu, kde sa odvolávali na nás," vymenovala s tým, že slovenský program prebrali aj Česi. Slovensko je podľa nej dlhodobo vnímané ako výborná destinácia zdravotného turizmu.



Generálny riaditeľ agentúry Slovakia Travel poznamenal, že Slovensko bolo jednou z prvých krajín v Európe, ktorá promptne zareagovala na následky ochorenia COVID-19. "Tá cena je cena za promptnosť, rýchlosť, inováciu," doplnil. Slovenské kúpeľníctvo podľa jeho slov prezentovali aj na svetovej výstave Expo v Dubaji.