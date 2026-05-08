Slovenské matky šetria deťom viac než tie české, hoci zarábajú menej
Vyplýva to z dát online investičnej platformy Portu.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Slovenskí rodičia čoraz viac myslia na finančnú budúcnosť svojich detí a v odkladaní peňazí sú štedrejší než české rodiny. Platí to najmä pre matky, ktoré napriek nižším príjmom dokázali svojim deťom nasporiť viac ako tie české. Vyplýva to z dát online investičnej platformy Portu.
„Dáta ukazujú, že Slováci sú voči svojim deťom štedrejší než Česi. Dlhodobo im odkladajú viac peňazí napriek tomu, že priemerné príjmy na Slovensku sú nižšie. Mimoriadne výrazné je to práve pri matkách,“ uviedol analytik Portu Marek Malina. Priemerný zostatok na detskom účte platformy Portu založenom slovenskou matkou dosahuje 1267 eur, zatiaľ čo v prípade českých matiek je to 937 eur. Slovenky tak svojim deťom nasporili v priemere o 35 % viac než Češky.
Aj slovenskí otcovia odkladajú svojim deťom viac ako českí muži, rozdiel je však menší. Priemerný zostatok na detskom účte slovenského otca predstavuje 1471 eur, v Česku je to 1329 eur. Analytici upozorňujú, že pri porovnávaní treba zohľadniť aj rozdiely v platoch mužov a žien. Podľa údajov Eurostatu dosahuje platová nerovnosť medzi mužmi a ženami na Slovensku 15,7 %, v Česku dokonca 18,5 %. Napriek tomu slovenské ženy za mužmi pri sporení deťom výrazne nezaostávajú.
„Ak ženy zarábajú menej, ich schopnosť šetriť je v praxi ešte výrazne obmedzenejšia, pretože bežné životné náklady bývajú podobné. O to lepšie vyznieva fakt, že Slovenky dokázali svojim deťom odložiť len o 16 % menej než muži. V Česku je tento rozdiel až 42 %,“ vysvetlila analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská. Zároveň upozornila, že ženy pristupujú k investovaniu zodpovednejšie a opatrnejšie. „Ženy síce investujú menej často, no bývajú trpezlivejšie, disciplinovanejšie a menej riskujú. Majú jasný cieľ a plán, čo sa prejavuje aj pri investovaní pre deti,“ dodala Sadovská.
Celkový počet rodičov, ktorí investujú alebo sporia svojim deťom prostredníctvom detských účtov Portu na Slovensku medziročne vzrástol o viac ako 62 %. V Česku bol rast miernejší a dosiahol necelých 39 %.
