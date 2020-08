Slovenské mliečne výrobky sú označené SK Oválom

Bratislava 31. augusta (TASR) - Domáce mliečne výrobky so zárukou kvality, čerstvosti a priamej i krátkej cesty od výrobcu na spotrebiteľský stôl sú označené SK Oválom. Ten garantuje ich slovenský pôvod. Informoval o tom Slovenský mliekarenský zväz (SMZ).



"Koncom augusta spúšťajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka druhú vlnu propagačnej kampane zameranej na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska, a na zvýšenie ich poznateľnosti," uviedla Gabriela Bugyíková, marketingová manažérka Mliečneho fondu.



Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už roky finančne prispievajú do Mliečneho fondu, aby rôznymi kampaňami vzdelávali spotrebiteľov o slovenských mliečnych výrobkoch a ich význame v zdravej výžive. Cieľom je tiež naučiť Slovákov rozoznávať medzi domácimi a zahraničnými mliečnymi výrobkami. Aj aktuálna aktivita - spotrebiteľská súťaž - je súčasťou osvetovej kampane zameranej na zlepšenie poznateľnosti slovenských mliečnych výrobkov.



"Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni 220 kilogramov (kg) na osobu a rok, ale na Slovensku je podľa štatistických údajov za rok 2018 táto spotreba len na úrovni 171,1 kg," dodal Stanislav Voskár, prezident SMZ.



Do spotrebiteľskej súťaže v rámci kampane Mliečneho fondu sa spotrebitelia môžu zapojiť tak, že nájdu na slovenských mliečnych výrobkoch označenie SK Ovál. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na stránke slovenskemlieko.sk po zakúpení rôznych mliečnych výrobkov vyrobených na Slovensku označených SK Oválom. Spotrebiteľská súťaž potrvá do 30. septembra 2020. Partnermi kampane bude aj sedem obchodných reťazcov, a to COOP Jednota Slovensko, Milk Agro, Terno, Kraj, Billa, Kaufland a Tesco.