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Slovenské pivo opäť boduje vo svetovej lige
Banskobystrický Urpiner si z prestížnej súťaže European Beer Star 2026 odnáša striebro.
Autor OTS
Bratislava 19. novembra (OTS) - Ležiak URPINER PREMIUM 12% zažiaril v kategórii Bohemian - Style Pale Lager a vybojoval medailové miesto medzi tromi najlepšími svetlými ležiakmi českého typu na svete.
Zástupcovia Banskobystrického pivovaru si prestížne ocenenie prevzali 11. novembra počas galavečera Winner’s Night na odbornom veľtrhu BrauBeviale v nemeckom Norimbergu.
V tvrdej svetovej konkurencii
European Beer Star patrí už od roku 2004 k najuznávanejším degustačným súťažiam planéty. Stavia na poctivom remesle a tradičných európskych pivných štýloch.
O to väčšiu váhu má tohtoročný úspech:
• 2 274 prihlásených pív zo 48 krajín
• Viac ako 140 medzinárodných expertov – sládkov, someliérov a pivných špecialistov
• Slepá dvojdňová degustácia bez kompromisov
V takejto konkurencii Urpiner opäť potvrdil, že slovenské pivo patrí medzi svetovú špičku.
Päťnásobný zásah v Norimbergu
Tento triumf nie je náhoda. Banskobystrický pivovar zbiera medaily v Norimbergu pravidelne:
• 2026: Striebro pre svetlý ležiak URPINER PREMIUM 12%
• 2021: Striebro pre tmavý ležiak URPINER DARK 11°
• 2017: Zlato pre tmavý ležiak URPINER DARK 11°
• 2015: Bronz pre tmavý ležiak URPINER DARK 11°
• 2012: Striebro pre svetlý ležiak URPINER PREMIUM 12%
Banskobystrický pivovar tak dokazuje, že jeho kvalita dlhodobo rastie. S viac ako 60 domácimi a medzinárodnými oceneniami od roku 2006 si právom drží titul „Najviac oceňovaný slovenský pivovar“.
Tajomstvo výnimočnej chuti
Za úspechom Urpineru stojí vernosť tradičnej výrobe a špičkovým lokálnym surovinám:
• Kryštálovo čistá bystrická voda
• Najkvalitnejší slovenský chmeľ
• Chránený levický slad
• 5 týždňov prirodzeného zrenia pre plnú chuť a vyváženú horkosť
Urpiner spája poctivé remeslo s moderným svetovým renomé – a znova dokazuje, že je výnimočným slovenským pivom.
Viac informácií nájdete na http://www.urpiner.sk
Zástupcovia Banskobystrického pivovaru si prestížne ocenenie prevzali 11. novembra počas galavečera Winner’s Night na odbornom veľtrhu BrauBeviale v nemeckom Norimbergu.
V tvrdej svetovej konkurencii
European Beer Star patrí už od roku 2004 k najuznávanejším degustačným súťažiam planéty. Stavia na poctivom remesle a tradičných európskych pivných štýloch.
O to väčšiu váhu má tohtoročný úspech:
• 2 274 prihlásených pív zo 48 krajín
• Viac ako 140 medzinárodných expertov – sládkov, someliérov a pivných špecialistov
• Slepá dvojdňová degustácia bez kompromisov
V takejto konkurencii Urpiner opäť potvrdil, že slovenské pivo patrí medzi svetovú špičku.
Päťnásobný zásah v Norimbergu
Tento triumf nie je náhoda. Banskobystrický pivovar zbiera medaily v Norimbergu pravidelne:
• 2026: Striebro pre svetlý ležiak URPINER PREMIUM 12%
• 2021: Striebro pre tmavý ležiak URPINER DARK 11°
• 2017: Zlato pre tmavý ležiak URPINER DARK 11°
• 2015: Bronz pre tmavý ležiak URPINER DARK 11°
• 2012: Striebro pre svetlý ležiak URPINER PREMIUM 12%
Banskobystrický pivovar tak dokazuje, že jeho kvalita dlhodobo rastie. S viac ako 60 domácimi a medzinárodnými oceneniami od roku 2006 si právom drží titul „Najviac oceňovaný slovenský pivovar“.
Tajomstvo výnimočnej chuti
Za úspechom Urpineru stojí vernosť tradičnej výrobe a špičkovým lokálnym surovinám:
• Kryštálovo čistá bystrická voda
• Najkvalitnejší slovenský chmeľ
• Chránený levický slad
• 5 týždňov prirodzeného zrenia pre plnú chuť a vyváženú horkosť
Urpiner spája poctivé remeslo s moderným svetovým renomé – a znova dokazuje, že je výnimočným slovenským pivom.
Viac informácií nájdete na http://www.urpiner.sk