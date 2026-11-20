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Slovenské podniky získali 16 ocenení v súťaži technologických firiem
V hlavnej päťdesiatke malo Slovensko celkovo deväť ocenených, ďalšie dve slovenské firmy zaznamenali úspech v kategórii mladých firiem.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - V konkurencii takmer 300 firiem uspelo v 27. ročníku rebríčka Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 13 zástupcov zo Slovenska. Niektorí pritom získali ocenenie vo viacerých kategóriách a celkovo si tak odniesli 16 ocenení, čo je najvyšší počet v histórii programu na Slovensku. V piatok o tom informovala spoločnosť Deloitte, ktorá rebríček zostavuje.
Na čele tohtoročného rebríčka 50 rýchlo rastúcich technologických spoločností sa umiestnila litovská spoločnosť Pulsetto s rastom tržieb 20.679 %. Firma vyvinula nositeľné zariadenie, ktoré pomocou neinvazívnej stimulácie blúdivého nervu pomáha zvládať stres, zlepšovať regeneráciu a skvalitňovať spánok. Pulsetto pritom vlani zvíťazilo v kategórii „Companies to Watch“, ktorá oceňuje mladé spoločnosti s vysokým rastovým potenciálom.
Slovenským zástupcom v prvej desiatke hlavného rebríčka je PowereX. Spoločnosť, ktorá vyvíja AI platformu pre inteligentné riadenie, optimalizáciu a obchodovanie s energiou, obsadila s rastom tržieb 2021 % ôsme miesto. Zároveň si prebrala špeciálne ocenenie v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG).
V hlavnej päťdesiatke malo Slovensko celkovo deväť ocenených, ďalšie dve slovenské firmy zaznamenali úspech v kategórii mladých firiem. Špeciálne ocenenie „Impact Stars“ určené technologickým spoločnostiam, ktoré prepájajú úspešné produkty a služby s pozitívnym vplyvom na spoločnosť, podnikanie, inovácie, životné prostredie alebo diverzitu, získalo päť slovenských spoločností.
„Rekordný počet ocenení slovenských firiem potvrdzuje, že na Slovensku máme silnú a čoraz vyspelejšiu technologickú komunitu. Za posledné dve desaťročia získali slovenské spoločnosti v programe viac ako 180 ocenení. Teší ma, že aj tento rok sa medzi najrýchlejšie rastúcimi firmami regiónu presadili slovenské spoločnosti z rôznych oblastí,“ uviedol Milan Šustek, líder programu Technology Fast 50 na Slovensku.
Na čele tohtoročného rebríčka 50 rýchlo rastúcich technologických spoločností sa umiestnila litovská spoločnosť Pulsetto s rastom tržieb 20.679 %. Firma vyvinula nositeľné zariadenie, ktoré pomocou neinvazívnej stimulácie blúdivého nervu pomáha zvládať stres, zlepšovať regeneráciu a skvalitňovať spánok. Pulsetto pritom vlani zvíťazilo v kategórii „Companies to Watch“, ktorá oceňuje mladé spoločnosti s vysokým rastovým potenciálom.
Slovenským zástupcom v prvej desiatke hlavného rebríčka je PowereX. Spoločnosť, ktorá vyvíja AI platformu pre inteligentné riadenie, optimalizáciu a obchodovanie s energiou, obsadila s rastom tržieb 2021 % ôsme miesto. Zároveň si prebrala špeciálne ocenenie v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG).
V hlavnej päťdesiatke malo Slovensko celkovo deväť ocenených, ďalšie dve slovenské firmy zaznamenali úspech v kategórii mladých firiem. Špeciálne ocenenie „Impact Stars“ určené technologickým spoločnostiam, ktoré prepájajú úspešné produkty a služby s pozitívnym vplyvom na spoločnosť, podnikanie, inovácie, životné prostredie alebo diverzitu, získalo päť slovenských spoločností.
„Rekordný počet ocenení slovenských firiem potvrdzuje, že na Slovensku máme silnú a čoraz vyspelejšiu technologickú komunitu. Za posledné dve desaťročia získali slovenské spoločnosti v programe viac ako 180 ocenení. Teší ma, že aj tento rok sa medzi najrýchlejšie rastúcimi firmami regiónu presadili slovenské spoločnosti z rôznych oblastí,“ uviedol Milan Šustek, líder programu Technology Fast 50 na Slovensku.