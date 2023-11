Slovenské stavebníctvo stagnuje, v budúcom roku sa očakáva prepad trhu

Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovenské stavebníctvo v tomto roku prechádza stagnáciou, stavebníci v budúcom roku očakávajú dokonca prepad trhu stavebných prác o 1,2 %. Stavebné firmy sú síce aktuálne vyťažené na 90 %, no v nasledujúcom polroku sa predpokladá pokles ich vyťaženosti na približne 83%. Uviedol to v utorok na konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva Petr Ondrášek z analytickej spoločnosti CEEC Research. Výsledky vyplývajú z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H2/2023, ktorej výsledky analytická spoločnosť prezentovala na konferencii.



"Slovenské stavebníctvo stagnuje. Okrem dlhodobého problému s pomalým schvaľovacím procesom, stavebníctvo musí čeliť aj poklesu investičnej aktivity v oblasti nových budov vplyvom vysokých úrokových sadzieb, a to ako na strane súkromných, tak aj verejných investorov. Zároveň musí čeliť poklesu výstavby inžinierskych stavieb," povedal Ondrášek.



Ako dodal, hoci do nasledujúceho roka sa pozerajú stavebníci s obavami, lepšie časy očakávajú v roku 2025. Stavebníci očakávajú, že v tom čase by mali doznievať dôsledky vysokej inflácie a počítajú s tým, že s vyšším výkonom domácej ekonomiky začne postupne rásť aj sektor stavebníctva. Podľa odhadov stavebných spoločností by mal trh v roku 2025 poskočiť hore o 1,9 %.



Podľa analytickej spoločnosti je oblasť staviteľstva závislá predovšetkým od verejných zákaziek. Verejné zákazky tvoria totiž 40 až 50 % výkonu stavebníctva a je o nich zo strany stavebníkov záujem. Podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja, ktorý je aj poradcom ministra dopravy, treba vyriešiť legislatívne prostredie a to nielen stavebnú legislatívu, ale aj verejné obstarávania a samotné procesy povolení.



Rezort dopravy tiež hovorí o potrebe rozostavať Slovensko. Medzi priority rezortu preto patrí zabezpečiť predvídateľné financovanie do infraštruktúry. Podľa Mateja treba urýchliť prípravu výstavby tak, aby sa mohli súťažiť nové úseky ciest. Kľúčový je podľa neho aj mostný program, ktorý môže naštartovať hospodársky rast. Ministerstvo dopravy sa chce zamerať prioritne na dostavbu diaľnic D1 a D3 a rozbehnúť výstavbu rýchlostnej cesty R4.



Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Michal Kaliňák pripomenul, že je na Slovensku veľa zaostalých regiónov, kde sú potrebné verejné investície. "Keď vstupujeme do nového obdobia eurofondov a do nového obdobia zmien v pláne obnovy, tak práve stavebný priemysel je ten, ktorý by mal čakať na obrovskú investičnú príležitosť, lebo práve vďaka investičným príležitostiam vieme zvýšiť životnú úroveň v mnohých našich regiónoch," uviedol Kaliňák.