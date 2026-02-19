< sekcia Ekonomika
Slovenské stavebníctvo v decembri medziročne vzrástlo najviac v EÚ
Produkcia slovenského stavebníctva v decembri v rámci členských štátov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, medziročne vzrástla najvýraznejšie, a to o 11,6 %.
Autor TASR
Luxemburg 19. februára (TASR) - Sezónne upravená stavebná produkcia eurozóny v decembri podľa prvého odhadu medzimesačne stúpla o 0,9 % a v rámci celej Európskej únie sa zvýšila o 1,2 %. Medziročne sa však decembrová stavebná výroba eurozóny zmenšila o 0,9 % a v rámci celej EÚ sa v porovnaní s decembrom 2024 nezmenila. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú vo štvrtok na svojom webe zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Produkcia slovenského stavebníctva v decembri v rámci členských štátov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, medziročne vzrástla najvýraznejšie, a to o 11,6 %. Po Slovensku nasledovalo Slovinsko (+10,2 %) a Fínsko (+6,6 %). Najviac sa stavebný sektor medziročne oslabil v Rakúsku (-12,3 %), Belgicku (-4,3 %) a v Španielsku (-3,9 %).
Oproti novembru sa slovenské stavebníctvo v decembri zväčšilo o 4 %. V rámci členských štátov EÚ to bol tretí najsilnejší medzimesačný rast. Výraznejší rast bol len v Maďarsku (+6,6 %) a Poľsku (+5,1 %). Najviac stavebníctvo medzimesačne kleslo v Rakúsku (-9,2 %), Slovinsku (-3,2 %) a v Bulharsku (-2,3 %).
Za celý vlaňajšok sa objem stavebnej produkcie eurozóny oproti predošlému roku nezmenil. Stavebníctvo celej Európskej únie vlani vzrástlo o 0,5 %.
