Slovenské vína získali na Danube Wine Challenge 123 medailí

Belá 5. júna (TASR) - Celkovo 623 vín zo 16 krajín hodnotili degustátori z 15 krajín a štyroch kontinentov na 10. ročníku medzinárodnej súťaže vín Danube Wine Challenge 2023 v Chateau Belá pri Štúrove. Približne 60 percent vzoriek tvorili slovenské vína. Prevládali biele a červené tiché vína, ale nechýbali ani šumivé či vína so zvyškovým cukrom, oranžové a vzácne prírodne sladké vína, informovala generálna riaditeľka súťaže Danube Wine Challenge IWC Edita Ďurčová. Víťazné vína spozná verejnosť 16. júna na verejnej degustácii Danube Wine Day v bratislavskej Starej tržnici.



Vzorky hodnotili degustátori v tzv. degustácii naslepo, poznali iba farbu vína a jeho ročník. "Všetky vína boli veľmi dobré, kvalita je tento rok naozaj na vysokej úrovni. Dôležitá je vôňa, chuť a to, či sa víno ľahko a dobre pije," povedal Fernando Jaque Gurucharri, prezident Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov federácie (VINOFED) a zároveň prezident Únie degustátorov Španielska.



Podľa pravidiel Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno OIV môže medailu získať maximálne 30 percent prihlásených vín. Podľa predbežných výsledkov získalo veľkú zlatú medailu 18 vín, zlatú 112 a striebornú 57 vín. Slovenskí vinári si zo súťaže odnášajú 123 medailí, z nich deväť veľkých zlatých, 80 zlatých a 34 strieborných kovov. Výsledky svedčia o tom, že slovenské vína nezaostávajú za vínami zo svetových vinárskych oblastí, skonštatovala Ďurčová.



Súťaž Danube Wine Challenge je vrcholné podujatie vinárskeho roka nielen na Slovensku, ale aj v rámci Strednej Európy. Koná sa pod patronátom OIV, je aj riadnym členom VINOFED, ktorá združuje 15 prestížnych súťaží. Pre lokálnych vinárov je súťaž príležitosťou predstaviť sa a zároveň dostať spätnú väzbu od odborníkov. "Zároveň nám to šetrí náklady, pretože posielať víno na zahraničné súťaže stojí aj stovky eur a mnohí, najmä začínajúci vinári, si to nemôžu dovoliť," hodnotí vinár Bence Jávorka z Bátorových Kosíh.



Podľa Ďurčovej je cieľom súťaže umožniť slovenským vinárom za oveľa nižšie náklady dať si ohodnotiť svoje vína odborníkom, ktorí ich vedia porovnávať so svetovými unikátmi. Organizátor súťaže Igor Štumpf potvrdil, že medaila z medzinárodnej vinárskej súťaže dokáže dostať slovenské vína na svetový trh a zároveň prilákať na Slovensko turistov v rámci vínnej turistiky.